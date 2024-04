Declaraciones de portavoz de cancillería china sobre conversación telefónica entre Xi y Biden

- Advertisement Article Top Ad -

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió hoy miércoles a preguntas de los medios sobre la conversación telefónica entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe Biden.

Según la parte estadounidense, durante la conversación telefónica entre los presidentes chino y estadounidense que tuvo lugar el martes, el presidente Biden hizo mención de Ren’ai Jiao, Hong Kong, Xinjiang y Xizang. La parte estadounidense también instó a China a dejar de apoyar a Rusia y desempeñar un papel más importante en la cuestión nuclear de la península de Corea.

En respuesta a una pregunta relacionada, el portavoz Wang Wenbin dijo en una conferencia de prensa diaria que durante la llamada, la parte china hizo hincapié en que China tiene soberanía indiscutible sobre Nansha Qundao y sus aguas adyacentes. La soberanía abarca las islas, arrecifes, bancos de arena y cayos de Nansha Qundao, incluido Ren’ai Jiao.

La causa fundamental del problema de Ren’ai Jiao es que Filipinas se ha retractado repetidamente de sus palabras y ha tratado de construir puestos avanzados permanentes en el arrecife deshabitado perteneciente a China, en un intento por ocupar permanentemente Ren’ai Jiao, lo cual es ilegal, señaló Wang.

Estados Unidos no es una parte de la cuestión del Mar Meridional de China y no debe intervenir en asuntos entre China y Filipinas. China tiene la firme voluntad y determinación de salvaguardar su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos, dijo.

«La parte china afirmó claramente que Hong Kong es Hong Kong de China y que los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China», añadió Wang.

Completar la legislación sobre el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong es responsabilidad constitucional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong para salvaguardar la seguridad nacional. Ayudará a proteger el bienestar fundamental de todos los residentes de Hong Kong, así como los intereses de los inversionistas de todo el mundo en Hong Kong. No socavará en absoluto los derechos y libertades de los que disfrutan los residentes de Hong Kong con base en la ley, afirmó Wang.

Estados Unidos necesita respetar la soberanía de China y el imperio de la ley en Hong Kong, y no debe perturbar ni mucho menos interferir en el proceso, añadió.

«La parte china subrayó que las cuestiones relacionadas con Xinjiang y Xizang son asuntos internos de China», mencionó Wang, y añadió que ningún país tiene el monopolio de los derechos humanos. China concede gran importancia a la protección de los derechos humanos. El pueblo de un país está en mejor posición de juzgar las condiciones de los derechos humanos del país.

A China le gustaría participar en intercambios con Estados Unidos acerca de derechos humanos sobre la base del respeto mutuo, pero nos oponemos firmemente a la interferencia en los asuntos internos de China con el pretexto de los derechos humanos, dijo.

«Sobre la crisis de Ucrania, la posición de China ha sido coherente, clara y transparente», destacó Wang, y añadió que existe un riesgo de que la crisis se agrave y se intensifique aún más, y que se deben hacer esfuerzos para la distensión en aras de poner fin al conflicto mediante las negociaciones en lugar del combate. En una solución política no debe haber ganador ni perdedor. Más bien, debe ser la paz lo que prevalezca. China seguirá desempeñando un papel constructivo con ese fin.

China no fue la que creó el conflicto ni es parte de él, y nunca ha proporcionado armas o equipo letales a ninguna de las partes, subrayó Wang.

«No buscamos ni buscaremos ganancias del conflicto. Otros países no deben difamar ni atacar las relaciones normales entre China y Rusia, no deben socavar los derechos legítimos de China y de las empresas chinas, y no deben atribuir a China la culpa de manera injustificada y provocar la confrontación de bandos», afirmó.

La cuestión de la península de Corea se ha prolongado durante años y su causa fundamental es clara. Lo urgente ahora es desistir de actos de disuasión y de aplicar presión, y salir de la espiral de escalada de la confrontación, indicó Wang.

La solución fundamental consiste en reanudar el diálogo y la negociación; abordar las legítimas preocupaciones de seguridad de todas las partes, en especial las de la RPDC; y promover la solución política de la cuestión de la península coreana, señaló Wang.

«La turbulencia y el combate en el noreste de Asia no beneficiarán a nadie. El núcleo de la cuestión de la península coreana yace en el conflicto entre Estados Unidos y la RPDC, y es Estados Unidos el que tiene la clave de la cuestión», agregó.

Con información de Agencia XINHUA