Fallo sobre Assange responde a presión internacional, dice excanciller Ricardo Patiño

- Advertisement Article Top Ad -

El fallo de la Justicia británica que exige a EEUU dar garantías de que respetará los derechos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, es una respuesta a la «presión mundial» a favor del ciberactivista, dijo este martes a la Agencia Sputnik el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño.

«Es una reacción ante la presión mundial que está teniendo el sistema de justicia británico. Es una presión muy grande, afortunadamente», afirmó Patiño, canciller de Ecuador desde 2010 a 2016, durante el Gobierno de Rafael Correa.

El exfuncionario dijo que ante esta presión, las autoridades británicas están preocupadas «de cumplir un mal papel, de ser desprestigiados como Gobierno, y entonces están queriendo decir que ellos nunca entregarían a Julian Assange si existiera el peligro de que se aplicara la pena de muerte contra él».

Más temprano este martes, un tribunal de Londres falló que Assange podrá seguir apelando su extradición a EEUU y exigió a este país que garantice que el periodista australiano tendrá la misma protección constitucional que cualquier ciudadano estadounidense y que no será condenado a muerte.

- Advertisment Article Inline Ad -

Además, exigió que se respete el derecho a la libertad de expresión del acusado, establecida en la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.

EEUU tiene tres semanas para dar «garantías satisfactorias» de que cumplirá con lo exigido por la corte británica, según el fallo.

Si el Gobierno estadounidense no brinda esas garantías antes del 16 de abril, habrá una audiencia de apelación.

En caso de que EEUU brinde estas garantías antes de la fecha mencionada, habrá otra audiencia el próximo 20 de mayo, de acuerdo a la sentencia.

«LAVARSE LAS MANOS»

Patiño dijo a esta agencia que el objetivo del tribunal de Londres es «lavarse las manos» y decir: «Si EEUU nos ha ofrecido que no lo va a matar, se lo mandamos para que lo entierren en la cárcel», lo cual es «gravísimo».

«Pero al menos nos da (la resolución) un respiro y ojalá EEUU no pueda ofrecer esas garantías. (…) Ojalá ese pretexto sirva al sistema judicial británico para no extraditarlo. Y usted me escuchará que yo siempre hablo del sistema judicial, no de la justicia, porque no creo que haya justicia realmente, plenamente allá, en mi país tampoco. Hay un sistema judicial que en muchas ocasiones está sometido también a poderes», afirmó.

De todas formas, el excanciller consideró que la decisión del tribunal es un «respiro» y al mismo tiempo una «tortura» para Assange.

«Se está torturando al más importante periodista de los últimos tiempos, que ha tenido la valentía de denunciar crímenes atroces y que por hacerlo es perseguido, no por el Gobierno EEUU, sino que por el complejo militar industrial, que es el que tiene el verdadero poder en ese país norteamericano», agregó Patiño, quien también se desempeñó como ministro de Defensa (2016-201) y de Economía y Finanzas (enero a julio de 2007).

Patiño aseguró que en caso de que EEUU asegure que puede brindar garantías, jamás le creería debido a que es un país que «quiere imponer su poder a toda cosa» y «más aún ahora que está en declive».

MENSAJE A ASSANGE

El exfuncionario ecuatoriano aseguró que Assange es uno de los «hombres más extraordinarios que vio nacer el siglo XX».

Durante la entrevista, Patiño le envió al periodista unas palabras: «Tenemos la esperanza de verte libre, Julian, y de que vayas a recorrer el mundo entero a recibir los homenajes que te mereces y los que te han hecho en ausencia. Yo personalmente, en México, he recibido en tu nombre, Julian, un premio a la excelencia y valentía periodística (…) ojalá alcances la libertad y recorras el mundo para recibir el abrazo, el aplauso, la felicitación, de los que creemos en la libertad de expresión, en el periodismo objetivo, en el que se ejerce sin intereses, en función del bien común».

La justicia británica aceptó tres de los nueve argumentos presentados por la defensa de Assange y consideró que la defensa del fundador de Wikileaks no pudo establecer que la extradición esté motivada por razones políticas.

Si el tribunal hubiese fallado en contra de Assange, el periodista habría agotado todos los recursos en el Reino Unido y se habría iniciado así el proceso de su extradición a EEUU y su procesamiento en virtud de la Ley de Espionaje de 1917.

Una de las últimas opciones para evitar su traslado a EEUU sería recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

WikiLeaks fue fundado por Assange en 2006, pero cobró reconocimiento mundial en 2010, cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada, en particular de EEUU.

En 2010, Wikileaks publicó un material secreto, en que se podía ver el ataque lanzado por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad en el año 2007, en el que murieron al menos 18 civiles.

Ese mismo año el sitio publicó unos 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático.

Assange se encuentra recluido en la cárcel de Belmarsh, en el sureste de Londres, desde que fue detenido el 11 de abril de 2019 a petición de Washington, tras siete años de permanencia en la embajada de Ecuador en Londres por temor a ser extraditado a EEUU.

Con información de Agencia Sputnik