Andrés Arauz: RC pedirá votar NO en 2 preguntas

El 21 de abril Ecuador irá a las urnas para votar en la consulta popular patrocinada por el gobierno de Daniel Noboa. En la consulta hay dos preguntas que refieren a los TBI (arbitraje internacional) y trabajo por horas.

El secretario Ejecutivo de la RC, Andrés Arauz, señaló que su agrupación política aconsejará a la ciudadanía votar NO en las dos preguntas, aunque el personalmente votará NO en todas las preguntas.

“En el casillero D y casillero E todo No en las demás no porque lo que preguntan es si la Asamblea debe conversar y la Asamblea va a conversar evidentemente del resultado, en mi caso particular votaré todo NO”, dijo al programa Un Café con JJ.



