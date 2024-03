Nueva convocatoria para compartir sus historias sobre China

- Advertisement Article Top Ad -

La clave de las sólidas relaciones entre los países, y la fuente de esa fuerza, es la amistad entre los pueblos.

Hoy, nos complace convocar al certamen «China y yo», esfuerzo conjunto del Diario del Pueblo y la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con los Países Extranjeros. Invitamos a todas las personas a compartir sus historias, anécdotas y vivencias vinculadas con China y su pueblo.

Esperamos recibir las historias sobre tus experiencias con el gigante asiático y las interacciones con amigos chinos. Asegúrate que los relatos sean claros, precisos y atractivos.

Podrán inscribirse artículos originales e inéditos, que no hayan sido publicados en prensa tradicional o Internet. Puedes enviar tu trabajo en idioma chino o en otro idioma. En el caso de que la versión original no esté escrita en chino, es imperativo anexar una traducción en chino o en inglés.

- Advertisment Article Inline Ad -

El artículo original en chino, o su traducción, no podrá exceder los 3.000 caracteres. Asimismo, la versión en inglés no podrá superar las 2.500 palabras. Está permitido incluir fotos, videos, gráficos, etc.

Puedes enviar tu trabajo al correo electrónico: [email protected]. En el asunto debes resaltar: Certamen «China y yo», y en el cuerpo del correo debes incluir tu forma de contacto. La fecha de recepción estará abierta hasta el 25 de mayo del 2024.

Los mejores trabajos serán publicados en la columna «China y yo» del Diario del Pueblo. De igual manera, las versiones en inglés aparecerán en el portal digital y la aplicación del Diario del Pueblo digital. Se pagará a los autores por los trabajos publicados. Del conjunto publicado, varias obras recibirán certificados y premios.

Con información de Diario del Pueblo