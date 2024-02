Terminan las audiencias judiciales sobre la extradición de Assange a EEUU

- Advertisement Article Top Ad -

Las audiencias del Tribunal Superior de Londres para decidir si extraditar o no al detenido fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos finalizaron y aún no se ha tomado una decisión, informó el diario The Independent.

«La audiencia ya ha concluido», publicó el medio y agregó que los jueces tomarán una decisión más adelante.

Las audiencias del caso de Assange en el Tribunal Superior de Londres tuvieron lugar los días 20 y 21 de febrero.

WikiLeaks fue fundado por Assange en 2006, pero saltó a la fama en 2010, cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada, en particular de EEUU.

En 2010, por ejemplo, en su web fue publicado un material secreto, en que se podía ver que tras un ataque lanzado en 2007 por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad murieron al menos 18 civiles. Este mismo año empezó la publicación de 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático.

Assange se encuentra recluido en la cárcel de Belmarsh, al sur de Londres, desde que fue detenido el 11 de abril de 2019 a petición de Washington, tras siete años de permanencia en la embajada de Ecuador en Londres por temor a ser extraditado a EEUU.

El fundador de WikiLeaks, imputado de 18 cargo penales, se expone a 175 años de prisión en EEUU. Como una de las últimas posibilidades de evitar la extradición a EEUU, Assange podría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Con información de Agencia Sputnik