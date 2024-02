Colombia dispuesta a ayudar a Ucrania en busca de la paz, sin enviar armas

- Advertisement Article Top Ad -

Colombia está lista para ayudar a Ucrania a buscar el diálogo para resolver el conflicto, pero no mediante las armas, declaró el presidente del país, Gustavo Petro, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

«Podemos ayudar a Ucrania no con armas, podemos ayudar en lo que hemos aprendido de la paz, en desminar, en propiciar los diálogos, perdemos el tiempo y la vida en las guerras, hay que transformar la ONU, no es posible que la humanidad vote en contra de la guerra y haya poder de veto de quienes tienen las armas, eso no es democracia y hay que construir una democracia global», dijo Petro ante la prensa.

La Conferencia de Múnich se celebra del 16 y al 18 de febrero con la asistencia de unos 50 jefes de Estado y de Gobierno y un centenar de ministros.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según su presidente, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

El 28 de febrero de 2022, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades, pero la última ronda de estas consultas se celebró el 29 de marzo de ese año en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.

Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014.

El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.

Con información de Agencia Sputnik