La decepción y la ira entre los aficionados chinos magnificadas tras el cambio de actitud de Messi en Japón

- Advertisement Article Top Ad -

Tres días después del desordenado fiasco de la ausencia de la estrella del fútbol Lionel Messi en Hong Kong, la reacción no se ha calmado. En cambio, se despertó mucha más decepción e ira cuando la estrella argentina, que parecía impasible y reacia en Hong Kong, adoptó una conducta completamente diferente en Japón.

El miércoles por la noche, Messi jugó durante más de 30 minutos en un estadio no tan lleno en Japón con el ánimo aparentemente alto, justo después de que se publicara un comunicado en su cuenta en las redes sociales chinas.

En el comunicado, el astro argentino afirmó que quería participar y que lamentó que se lo impidiera una lesión en la ingle. Dijo que le gustaría volver a jugar en China pronto, pero no se disculpó.

Su declaración, considerada superficial por muchos, no logró calmar la ira de los fanáticos. Muchos señalaron que en la parte en español de la declaración, Messi escribió «China» y «Hong Kong» uno al lado del otro en paralelo, un enfoque que claramente carecía de respeto hacia los aficionados chinos ante quienes se suponía que debía disculparse. Su actitud diferente en Japón también llevó a muchos aficionados a cuestionar si sus acciones van más allá del fútbol.

- Advertisment Article Inline Ad -

Ante las abrumadoras demandas de reembolsos y disculpas oficiales, el club de Messi, Inter Miami, también rompió su silencio de tres días sobre la enorme decepción con una declaración de 468 palabras enviada a algunos medios de comunicación de Hong Kong.

El club dijo que se sentía «obligado a reiterar la realidad de este tipo de lesiones deportivas», a la luz de los «titulares y la negatividad hacia las diferentes partes interesadas», según el South China Morning Post, con sede en Hong Kong.

Se consideró demasiado arriesgado que Messi jugara, dijo el club en su comunicado del miércoles, citando lesiones, que el club calificó como «parte del hermoso juego».

Sin molestarse en decir si harán un gesto de buena voluntad o reembolsarán a los aficionados, el club dijo que «estarían ansiosos por regresar a la hermosa Hong Kong en el futuro, si los aficionados estuvieran abiertos a recibir al club nuevamente».

Comparación sospechosa

Sin embargo, ni la explicación del club ni la de Messi satisficieron a los funcionarios de Hong Kong y a los aficionados furiosos, y muchos señalaron que la estrella parecía haberse convertido en otra persona después de llegar a Tokio justo después de salir de Hong Kong.

«Messi parece que ya no muestra ningún signo de lesión y ha estado involucrado en diversas actividades comerciales. También es muy amigable con los aficionados, lo cual es completamente diferente de su comportamiento en Hong Kong», comentaron muchos internautas, sospechando que su cambio significativo de actitud va más allá del juego.

La Policía de Hong Kong ha recibido al menos seis informes sobre Messi y ya los ha remitido al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales para una mayor investigación, según informan medios de Hong Kong. Mientras tanto, el Consejo de Consumidores de Hong Kong declaró el miércoles que ha recibido 547 quejas relacionadas, por un monto total de 3,64 millones de dólares de Hong Kong (465.466 dólares estadounidenses). El caso individual más elevado implica aproximadamente 24.000 dólares de Hong Kong, con un promedio de 6.650 dólares de Hong Kong. De estas quejas, 461 son de consumidores locales y 86 de visitantes.

John Lee, director ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, también expresó el martes su apoyo a las demandas de reembolso de los aficionados.

«Como aficionado, lo que más me enoja no es que Messi no pudiera jugar, sino la sensación de haber sido engañado y faltado al respeto», dijo al Global Times un aficionado de apellido Wang, que viajó desde la provincia de Guangdong, en el sur de China, para ver el partido, señalando que no hubo buena voluntad, compensación ni disculpa, lo cual es inaceptable.

«Una disculpa puede que no cambie mucho, pero es necesaria», dijo al Global Times otro aficionado de apellido Mo, que viajó de Shanghai a Hong Kong para el partido. «La inacción de Messi, ya sea intencionada o no, es una falta de respeto».

Estos aficionados que no han recibido una compensación ni una disculpa están claramente más enfadados tras presenciar la actitud y el accionar de Messi a su llegada a Japón.

Messi acudió al entrenamiento previo al partido en Japón sin mostrar ninguna molestia. A diferencia de Hong Kong, participó en actividades comerciales y se tomó fotografías con otras celebridades en Japón. Al mismo tiempo, saludó a los aficionados con una sonrisa, lo que contrasta con su reacción inexpresiva y manos en el bolsillo cuando se saltó la ceremonia de premiación en la que el jefe del ejecutivo de Hong Kong debía premiar a los jugadores.

Aficionados chinos enojados inundaron las cuentas de redes sociales de Messi y del accionista de Miami International, David Beckham, acusando los eventos en Hong Kong de ser engañosos y vergonzosos. Dejaron miles de comentarios exigiendo una disculpa y un reembolso, y cuestionaron si el incidente va más allá del partido de fútbol.

Messi ciertamente podría elegir jugar en Japón después de perderse el partido en Hong Kong, pero eso haría que todos se sintieran infelices e incómodos, dijo Kevin Yeung, secretario de Cultura, Deportes y Turismo de Hong Kong.

Kenneth Fok Kai-kong, miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, reiteró el miércoles por la noche que Messi, el Inter de Miami y los organizadores deben dar una explicación adecuada al público. «Como legislador que representa al sector deportivo, no se debe permitir que el incidente termine aquí», escribió.

La actuación del equipo y sus preparativos en Japón sin duda echaron sal en las heridas de los aficionados de Hong Kong, afirmó.

Inmadurez en la organización

Desde que China salió de las restricciones pandémicas hace un año, se han celebrado eventos comerciales de clubes de fútbol extranjeros de alto perfil en varias ciudades, pero también han traído una serie de problemas, especialmente en la venta de entradas. Por ejemplo, los precios de las entradas para el partido Inter Miami-Hong Kong oscilan entre 880 y 4.880 dólares de Hong Kong, mucho más que el precio medio de los partidos de fútbol. Los altísimos precios de las entradas también enojaron a los compradores, que exigieron que se garantizaran los derechos prometidos.

Hace apenas dos semanas, la estrella del fútbol internacional Cristiano Ronaldo también tuvo un viaje un tanto caótico a China. Según el calendario original, Ronaldo debía participar en dos partidos de preparación contra clubes chinos en Shenzhen los días 24 y 28 de enero. Sin embargo, debido a una lesión, no pudo jugar y los organizadores anunciaron el aplazamiento de los juegos el 23 de enero, un día antes del primer partido, prometiendo reembolsar la totalidad de las entradas y reembolsar los gastos de viaje de los aficionados de fuera de la ciudad. Ronaldo también expresó sus disculpas a la afición.

Aunque el organizador acordó reembolsar las entradas, aun así causó caos. Muchos aficionados cuestionaron si el organizador retrasó el anuncio para realizar actividades comerciales previas al evento o exigió a Ronaldo que interactuara con los aficionados de otras maneras. Algunos aficionados incluso rompieron las barreras de seguridad y entraron corriendo al hotel donde se hospedaba el equipo.

Los organizadores estaban dispuestos a comprometer ciertos términos finales para sacar provecho de la «superestrella internacional» como un recurso valioso. Sin embargo, al mismo tiempo, no tenían la capacidad de controlar este recurso central. Todo esto es sólo una apuesta, dijo el comentarista deportivo Luo Ranfeng, radicado en Guangzhou, al Global Times. Añadió que si la otra parte no actúa de acuerdo con el plan, es fácil terminar perdiéndolo todo, lo que debería ser la mayor lección aprendida de estos incidentes recientes que involucran a los dos eventos comerciales de clubes en el extranjero.

Según los calendarios anunciados, la selección argentina tiene previsto viajar a Hangzhou y Beijing para disputar dos partidos en marzo. Después de la decepción, muchos internautas expresaron en las redes sociales que los aficionados chinos todavía dan la bienvenida a la selección argentina, pero ya no a Messi, quien falta el respeto a los aficionados.

Mo, un seguidor de Messi, dijo al Global Times que aunque el comportamiento reciente de Messi sin duda afectará su reputación, seguirá siendo «muy fácil» encontrar seguidores dispuestos a gastar dinero para ver los partidos de Argentina. «Como partido de alto nivel, la calidad es definitivamente mucho mayor que la de un amistoso contra el Inter Miami por razones comerciales», dijo. «Pero no estaré dispuesto a pagar un precio alto o incluso más que el valor nominal para ver jugar a Messi como lo haría antes».

Wang, otro seguidor de Messi, mencionó una sorpresa anterior cuando los organizadores anunciaron y luego cancelaron un partido del Inter Miami en Chengdu en enero. «Debido a esa farsa, perdí cientos de yuanes en gastos de transporte. Esta vez en Hong Kong, una vez más fui engañado y faltado al respeto por Messi y el equipo», dijo. «Nunca volveré a ver ningún partido que juegue Messi en China».

Con información de Diario del Pueblo