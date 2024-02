Correa conmovido: “Pienso en estas niñas (asesinadas) y se me salen las lágrimas”

- Advertisement Article Top Ad -

Ecuador nuevamente amanece triste y dolido. Las niñas Briana Jesslyn y Génesis Antonella Campo Villarreal fueron encontradas muertas después de varios meses de desaparecidas. Su madre, Vanessa Villarreal de 29 años también fue asesinada el domingo 29 de octubre.

«Pienso en estas niñas y se me salen las lágrimas, se me salen las lágrimas, es más fuerte que yo, la muerte sobre todo de los menores es algo que no puedo comprender, me rebasa ..”, dijo el expresidente Correa al ser consultado acerca de la muerte de las dos menores.

En entrevista concedida al programa el Kike Show de radio Pichincha, agregó que estos acontecimientos deberían ser noticia permanente en primera pagina durante varios meses, (…) esto debería quitarnos el sueño todos los días …”

En contexto

El domingo 29 de octubre de 2023, muy cerca del Hospital Luis Gabriel Dávila, en Tulcán, Vanessa Villarreal, de 29 años, apareció asesinada. Le cortaron el cuello y la dejaron en un terreno sin cerramiento. La ciudadanía de todo el Ecuador está preocupada porque además, desde esa noche, sus dos hijas están desaparecidas.

Briana Jesslyn y Génesis Antonella Campo Villarreal, de 3 y 10 años, son las hijas de Vanessa Villarreal. Este martes, agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Tulcán realizaron la búsqueda de la niña Génesis Antonella. A Briana, de 3 años, la hallaron el lunes en el sector de Angasmayo, en la comunidad de María Magdalena, en el noroccidente de Tulcán.

Confirmado.net