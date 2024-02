“Cuando el pobre lava la camisa .. | Por Juan Cárdenas 

- Advertisement Article Top Ad -

…ese día llueve”. Al puro estilo politiquero de la rancia partidocracia de derecha, consumaron la maniobra de elevar el IVA, autorizando además al Ejecutivo para que con solo el dictamen “imparcial” de su ministro de Finanzas, pueda aumentar ese dogal contra el pueblo, hasta el 15%. Entrará el IVA por el ministerio de la Ley. Se burlaron de sus propios electores a los que engañaron con el cuento de “no más impuestos”. Señores social y malcristianos, ¿y este aumento del IVA qué es?, con el agravante de que Noboa quedaría autorizado a burlar la Constitución, arrogándose funciones privativas de la Asamblea Nacional. ¿Seguirán llamándose demócratas?

El poder mediático no conoce los límites de la deontología, miente y atropella el honor de las personas. Ecua-risa, destilando el veneno de su odio, afirmó sin inmutarse la cerdosa mentira de que en la cárcel de Cotopaxi habían construido una villa VIP con todos los servicios y comodidades para Jorge Glas. Mintieron y calumniaron con tanto entusiasmo que ni siquiera revisaron que dicha edificación estaba destinada para el alojamiento de víctimas y testigos protegidos en los procesos penales. Para consumar su perfidia, relacionó a la víctima de su perversidad con los cabecillas de las mafias, con quienes dizque se paseaba libremente. Imposible esperar que estos sicarios mediáticos revisen los procesos contra el exvicepresidente Glas; entonces sí constatarían que no hay una sola prueba en su contra, que la justicia brasileña invalidó las “pruebas” del caso Odebrecht, declarando expresamente nulo el falaz testimonio de Consensao Santos y así lo notificó a la justicia ecuatoriana, que no entendemos cómo todavía no declara la nulidad de esa causa chimba.

Lo del armamento ruso declarado “chatarra” para poder enviarlo al norte, trajo una cola enorme. Un desliz de la voz oficial ocasionó que queden en evidencia lamentables contradicciones reveladas por míster Sullivan, Subsecretario de Asuntos del hemisferio occidental del imperio, quien sin el menor rubor ofició de vocero nuestro, para informar que es un arreglo y decisión del gobierno del Ecuador para transferir equipos a Ucrania, lo que al gringuito le llena de alegría que Ecuador esté apoyando al gobierno de Kiev. ¿Dónde quedó la chatarra? Esto ha provocado la reacción de Rusia. No es para menos: que armas rusas sirvan para que los ucranianos maten a los rusos. Ya hay una afectación a nuestras exportaciones de banano y flores. Ojalá no sigan con nuestro camarón y otros productos del mar. Es que Moscú es un importante amigo y socio comercial. Lo dicho por el presidente de que Bananera Noboa no lleva ni una caja a Rusia confirma que ellos sólo protegen sus intereses. ¿Y el País?

La ministra de gobierno no le tiene paciencia a nadie, no responde preguntas, pierde fácilmente los estribos. Está entonces en el lugar equivocado, la función pública le obliga a rendir cuentas a la Legislatura, sin molestarse por una pregunta. Se alteró porque le mencionaron lo de las bandas criminales y se largó despreciando al Parlamento. Eso se llama prepotencia; además incoherencia, pues despotricó con toda la fuerza de su odio, por medios internaciones en contra del presidente Correa, acusándolo temerariamente de haber entregado el país a las bandas criminales. ¿Qué pruebas tiene? Más bien debe explicar cómo así condecoró a un general cuestionado por el archivo del caso León de Troya.

- Advertisment Article Inline Ad -

Cayó el “torpe”. Así le llamó el banquero al vicepresidente por más de 20 años de su banco, Hernán Luque Lecaro. Que venga a “vomitar” toda la podredumbre del “Gran Padrino”, cuando tuvo en sus manos el destino de todas las empresas públicas del Estado con un portafolio superior a 13 mil millones de dólares. No le capturó la justicia tortuga, lo hizo la Interpol, como ocurrió con Pablo Celi, el sujeto que se tomó por asalto la Contraloría, ¿recuerdan?

Artículo firmado por Juan Cárdenas