Fallece Paulina Anda Granda, diseñadora de zapatos y propietaria de Makiatto

La diseñadora ecuatoriana Paulina Anda Granda falleció este domingo 4 de febrero. Su deceso fue anunciado por la Fundación Reina de Quito.

“Hoy, honramos su memoria recordando su valioso legado e impacto positivo en nuestra comunidad. Su espíritu altruista y la pasión por su trabajo perdurarán en nuestros corazones para siempre”, expresó en un comunicado de pésame la fundación.

La diseñadora era propietaria de su propia marca de zapato llamada Makiatto, con la que participó varias veces en el desfile Contrastes de la organización Reina de San Francisco de Quito.

También participó en importantes pasarelas a nivel internacional como Colombiatex+Colombiamoda.

Tenía una línea de zapatos a medida (costum-made), con la que elaboraba creaciones que sean inclusivas y que puedan utilizar modelos que se ajusten a las necesidades.

En una entrevista con este Diario en el 2021, contó que su negocio lo comenzó con $500, dos hijos y divorciada. “Como mujer también me preguntaba por qué tenemos que usar un zapato incómodo, que no nos deje caminar después de dos horas de uso, quería crear zapatos cómodos y lindos a la vez, que te acompañen en el día a día. Mi objetivo como marca es que lo último que te saques sean tus zapatos, para que cada mujer que los use sienta nuestra filosofía de marca”, contó en ese entonces.

Con información de El Universo