Universidades de Argentina advierten problemas para pagar sueldos

Universidades nacionales de Argentina advirtieron dificultades para cumplir con el pago de los salarios de enero a raíz de una decisión del Banco Central (BCRA) que impide a los bancos conceder créditos a provincias y entes públicos.

«A partir de una circular del BCRA dispuesta por las autoridades nacionales, el Banco de la Nación Argentina informó a nuestra Universidad que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes», refirió la Universidad Nacional de Rosario en un comunicado.

El rectorado de esta institución reconoció que los 11.000 docentes y administrativos que trabajan en la universidad van a cobrar sus sueldos con retraso.

El mismo problema presenta la Universidad Nacional de San Luis, que también fue notificada por el Banco público Nación «que no podrá adelantar, desde este mes y hasta nuevo aviso, el pago de haberes».

Así impactó la comunicación del BCRA «A» 6816, referida al «Financiamiento al sector público no financiero. Adelantos transitorios al sector público no financiero», por la que anunció que no extendería una autorización vigente para que las provincias y organismos públicos se endeudaran con bancos provinciales.

En consecuencia, «el pago de los salarios sólo se podrá hacer efectivo una vez que el Tesoro General de la Nación realice la transferencia de las partidas correspondientes», admitió la Universidad de las Artes (UNA).

Esta institución aclaró que «hasta la fecha, el Banco de la Nación Argentina adelantaba los fondos necesarios para realizar el pago de los salarios los primeros días del mes, hecho que se ve afectado por la nueva normativa».

El organismo lamentó, por ello, «los inconvenientes que esta decisión repentina del Gobierno» causa a las universidades.

«Frente a esta decisión intempestiva de las autoridades nacionales, el Rectorado de la Universidad Nacional de las Artes está realizando gestiones administrativas, políticas y judiciales para revertir y solucionar esta medida que nos afecta directamente», añadió el ente público.

La misma situación afecta a otros centros universitarios, como la Universidad Nacional de La Plata o la Universidad Nacional de San Juan.

La actual gestión tiene como prioridad alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas y se apresta a discutir en la Cámara de Diputados este miércoles un proyecto de «ley ómnibus», una iniciativa de más de 500 artículos que le otorga facultades al presidente, Javier Milei, en el marco de una declaración de emergencia de un año, prorrogable por otro.

Con información de Agencia Sputnik