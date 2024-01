Ecuador pide a EEUU aplicar estatus de protección temporal para migrantes

- Advertisement Article Top Ad -

La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el miércoles fue enviada al Gobierno de EEUU una solicitud oficial para que sea aplicado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes ecuatorianos radicados en la nación norteña debido al conflicto interno declarado en el país sudamericano.

«Nosotros como Ecuador tenemos esta ventana de oportunidad (…) en el mundo diplomático eso es muy válido, donde, por el estatus de conflicto armado no internacional, podemos solicitar a EEUU que implementemos este TPS para los ecuatorianos que teniendo lugar de residencia (no son residentes en EEUU) y que no están regularizados, pueden obtener una regularización temporal, mientras dure esta situación en el país para que puedan acceder a un certificado que les permita trabajar», dijo Sommerfeld en rueda de prensa en esta capital.

Se estima que el TPS podría beneficiar a cerca de un millón de nacionales que viven en territorio estadounidense, pero solo de forma temporal.

«Es temporal y no es para todo el mundo. Es para aquellos que tienen que demostrar que son ecuatorianos, que están viviendo en EEUU y que no tienen regularizado su estatus», dijo la canciller.

- Advertisment Article Inline Ad -

Ecuador declaró un conflicto armado interno frente a la asonada delincuencial, reportada desde el pasado 7 de enero.

Entre los beneficios del TPS, los migrantes podrían evitar ser deportados y ser detenidos por su estatus migratorio.

También pueden obtener un documento de autorización para trabajar y una autorización de viaje.

La víspera, la jefa de la diplomacia ecuatoriana sostuvo una reunión con asociaciones de migrantes y parlamentarios, en la cual participó la embajadora de Ecuador en EEUU, Ivonne Baki.

Según la Cancillería, en esta reunión se acordó realizar acciones conjuntas para solicitar a EEUU el acceso al TPS.

Con información de Agencia Sputnik