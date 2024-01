Zverev se impone a Alcaraz y alcanza semifinales de Abierto de Australia

- Advertisement Article Top Ad -

Melbourne (Australia), 24 ene (dpa) – El tenista alemán Alexander Zverev venció hoy al español Carlos Alcaraz en cuartos de final del Abierto de Australia y alcanzó las semifinales del torneo por segunda vez en su carrera, tras imponerse por 6-1, 6-3, 6-7 (2-7) y 6-4.

El campeón olímpico de tenis se impuso al número dos del mundo tras mostrar una actuación casi impecable. Después de 3:06 horas, Zverev convirtió su primer punto de partido y levantó los brazos en señal de júbilo.

«He jugado contra uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando estás tan cerca de ganar, empiezas a pensar. Creo que eso es humano», dijo Zverev tras el partido de alto nivel.

«Tengo mucha sangre bajo las uñas de los pies. Pero prefiero tener un poco de dolor y estar aquí en semifinales que estar sentado en casa en el sofá sin dolor», afirmó. La leyenda del tenis Boris Becker, comentarista para el canal Eurosport, se mostró encantado: «Ha sido una actuación increíble. Además, mantuvo los nervios».

En semifinales, Zverev se enfrentará el viernes a su eterno rival Daniil Medvedev. El ruso derrotó previamente al polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (7-4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 en cuartos de final para alcanzar las semifinales por tercera vez en Melbourne.

En 2021 y 2022, Medvedev llegó incluso a la final, pero fue derrotado primero por el serbio Novak Djokovic y luego por el español Rafael Nadal. El italiano Jannik Sinner se enfrentará al defensor del título, Djokovic, en la otra semifinal.

En su partido, Zverev tuvo un comienzo fulgurante ante la abarrotada grada del Rod Laver Arena. A diferencia de las rondas anteriores, el jugador nacido en Hamburgo se mostró muy concentrado desde el principio e impresionó a Alcaraz con potentes golpes de fondo y un fuerte servicio.

Zverev logró un tempranero break y se llevó el primer set con un ace tras solo 29 minutos de juego. Fue, con diferencia, la mejor actuación del número uno alemán en este torneo, y en muchos meses.

El tenista alemán no guardaba buenos recuerdos de su último enfrentamiento con Alcaraz en un torneo de Grand Slam: perdió claramente en tres sets en los cuartos de final del US Open el pasado septiembre. Sin embargo, en aquel momento Zverev llegaba de ganar un épico partido de octavos de final contra Sinner a cinco sets en 4:41 horas.

«No me siento como en el US Open, cuando estaba completamente muerto. Entonces estaba físicamente agotado», dijo Zverev antes del partido. Esta vez estaba cansado tras dos partidos a cinco sets en las rondas previas. «Pero no estoy en tan malas condiciones como en el US Open. Por eso creo que será un partido completamente diferente», aseguró.

Y Zverev estaba en lo cierto. También mantuvo su alto nivel en el segundo set. Alcaraz mejoró, pero Zverev se mantuvo firme. En el 2-3, sobrevivió al primer momento crítico del partido con solvencia y evitó dos puntos de quiebre. Inmediatamente después, le arrebató el servicio al español y, tras poco más de 70 minutos, Zverev ganaba por dos sets a cero.

Alcaraz miraba desesperado a su equipo técnico en las gradas, los espectadores observaban incrédulos el dominio de Zverev, que apenas habían creído posible. Un murmullo recorrió el estadio cuando Zverev también abrió el tercer set con un juego de servicio dominante. El número seis del mundo rompió de nuevo el servicio de su rival para ponerse 3-1 en el marcador.

Esto pareció acabar finalmente con la resistencia de Alcaraz. El español siguió cometiendo muchos errores evitables, pero Zverev jugó sin piedad. Cuando sacó para el partido en el 5-3 del tercer set, Zverev de repente se mostró nervioso.

Alcaraz logró el break y el español se puso de repente por delante, llevándose el tercer set en un tie-break. Zverev se defendió y luchó contra el revés con una energía impresionante. Alcaraz estuvo cerca del break varias veces en el cuarto set, pero el germano aguantó y se llevó una victoria trabajada y merecida.

En los cuadros de dobles hoy hubo suerte dispar para los tenistas alemanes.

Mientras Yannick Hanfmann y Dominik Koepfer alcanzaron las semifinales tras derrotar al francés Hugo Nys y al polaco Jan Zielinski, séptimos cabezas de serie, por 6-4 y 7-6 (7-3), Kevin Krawietz y Tim Pütz perdieron su partido de cuartos de final contra los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-5 y 6-4, próximos rivales de Hanfmann y Koepfer.

En el cuadro femenino, la germana Laura Siegemund y su nueva compañera de dobles, la checa Barbora Krejcikova, también se quedaron a las puertas de las semifinales. Perdieron contra la australiana Storm Hunter y la checa Katerina Siniakova, por 4-6, 7-5 y 6-4.

Con información de Agencia DPA