Berlinale anuncia las películas de la competencia oficial

- Advertisement Article Top Ad -

Berlín, 22 ene (dpa) – Las películas alemanas «Sterben», de Matthias Glasner, así como «In Liebe, Eure Hilde», de Andreas Dresen, forman parte de la competencia oficial del festival internacional de cine Berlinale, anunciaron hoy los organizadores del certamen.

El drama «Sterben» cuenta con las actuaciones de Lars Eidinger, Corinna Harfouch y Ronald Zehrfeld. En tanto, «In Liebe, Eure Hilde», relata la historia de Hilde Coppi, que participó de la resistencia contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y tiene como protagonista a Liv Lisa Fries, conocida por la serie «Babylon Berlin».

A ellas se suman la coproducción germano-francesa «Architecton», del ruso Victor Kossakovsky.

En total competirán por el Oso de Oro de la edición 74 de la Berlinale 20 películas, entre ellas la producción germano-austriaca «Des Teufels Bad», de Veronika Franz y Severin Fiala, con la actriz y música Anja Plaschg.

- Advertisment Article Inline Ad -

Otros títulos incluyen las películas de grandes autores como el surcoreano Hong Sangsoo con «Yeohaengjaui pilyo», protagonizada por la francesa Isabelle Huppert, o los franceses Bruno Dumont con «L’Empire», que cuenta en su elenco con Lily-Rose Depp, hija del famoso actor estadounidense Johnny Depp, y Olivier Assayas con «Hors du temps».

México también tiene motivos para celebrar: Gael García Bernal protagoniza «Another End», del italiano Piero Messina, mientras que su compatriota Alfonso Ruizpalacios dirige a Rooney Mara en «La Cocina».

En tanto, la coproducción entre Irlanda y Bélgica «Small Things Like These», de Tim Mielants, con el irlandés Cillian Murphy, quien acaba de ganar el Globo de Oro al mejor actor de drama por «Oppenheimer», abrirá el festival.

También formará parte de la competencia la película «Pepe», de Nelson Carlos De Los Santos Arias (República Dominicana/Namibia/Alemania/Francia), narrada desde el particular punto de vista de un hipopótamo muerto que viajó desde África hasta Colombia para formar parte del zoológico privado del narcotraficante Pablo Escobar.

A ellas se suman «Black Tea», del mauritano Abderrahmane Sissako; «Dahomey», de la franco-senegalesa Mati Diop; la estadounidense «A Different Man», de Aaron Schimberg, y «Gloria!», de la italiana Margherita Vicario.

También se podrán ver «Keyke mahboobe man» (My Favourite Cake) de los iraníes Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha; «Langue Étrangère», de la francesa Claire Burger; «Mé el Aïn» (Who Do I Belong To), de la tunecina Meryam Joobeur; «Shambhala», del nepalí Min Bahadur Bham y «Vogter» (Sons), del sueco Gustav Möller.

La venta de entradas online comienza el 12 de febrero a las 10 de la mañana (09:00 GMT). Los tickets se pueden comprar siempre con tres días de antelación. Dependiendo de la disponibilidad, pueden ser adquiridos hasta poco antes de que comience la función.

Por otra parte, la dupla de directores de la Berlinale, integrada por Carlo Chatrian y Mariette Rissenbeek, describió hoy el festival como una plataforma para el diálogo pacífico sobre la situación en Oriente Próximo.

Así, en el marco de la Berlinale habrá espacio para hablar sobre la guerra en Israel y Gaza. Por eso está previsto un panel titulado «Hacer cine en tiempos de crisis internacionales y perspectivas futuras».

«Creemos que gracias a la fuerza de las películas y las discusiones abiertas podemos ayudar a promover la empatía, la toma de conciencia y el entendimiento, incluso y especialmente en tiempos dolorosos como estos», señalaron.

Además, habrá en un llamado «tiny house», una plataforma para el intercambio. De acuerdo con la dupla directiva, estará dirigida por un equipo de israelíes y palestinos.

La Berlinale es considerada uno de los festivales de cine más importantes del mundo junto a los de Cannes y Venecia.

Con información de Agencia DPA