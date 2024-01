A ver, ¿cómo mismo es?: ¿Construye o destruye? | Por Juan Cárdenas

- Advertisement Article Top Ad -

Arrepentidos de haber votado por un ingrato que dialoga con sus enemigos, los correístas, ahora hablan pestes de la consulta del presidente Noboa, quien, pese a ser de pocas palabras, pero también de pocas pulgas, se mandó en conversación con sus panas radio mediáticos, una apretada biografía de la “bala y plomo”. Nada nuevo, pues todos sabemos que fue correísta, así lo niegue, que llegó a Montecristi henchida, hinchada y vestida toda ella con la 35, como revolucionaria roja, rojísima; pero que dos doritos después, traicionó a RC y ahora está al frente de destruye, digo de Construye, que hasta hace poco era Ruptura de los 25, mismo que fue eliminado por el CNE porque no representaba a nadie, pero luego le devolvió por orden del finado Trujillo. Ese remedo de partido le prestó al otro finado, quien de mala gana y tapándose la nariz por el fuerte olor a alcantarilla, aceptó por necesidad y por la urgencia de salir como candidato.

Claro que la consulta propuesta no es pues, ¡qué bruto, qué consulta!, pues las preguntas que conocemos pueden ser tramitadas en la Asamblea Nacional o vía Decreto Ejecutivo. Esa es la característica de las 10 primeras, que si prosperan, no habría mayor objeción. Pero la once es un caballo de Troya, porque pretende volver a la práctica de vicios como la ludopatía en actividades peligrosas ligadas al lavado de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de armas, trata de personas, de órganos y más del crimen organizado. En los anexos hay graves contradicciones entre la justificación para el incremento de penas en delitos económicos y financieros, reconociendo que los juegos de azar son el caldo de cultivo para esas lavanderías de plata emporcada; pero en la pregunta once proponen el regreso de los casinos, con el falso argumento de que se crearían 250 mil puestos de trabajo, cuando en la realidad no llegarían a 3 mil.

Además, en la consulta del 2011 el pueblo ya se pronunció en contra de los casinos y juegos de azar. Por esto no parece una prioridad gastarnos 60 millones de dólares que no tenemos, sólo para satisfacer el impuso de una agenda político-electoral. Hay prioridades que deben atender, que no se arreglan con proclamas del “rotundo éxito” de un plan que no asoma por ninguna parte. Y agárrense, que quieren agregar 5 preguntas más. Como se dice: “preso por uno, preso por mil”. Las preguntas obvias sirven de gancho para meter lo de los casinos. El banquero con sus ganchos lo intentó en su peor momento y le dijimos 8 veces NO. El actual “se aprovecha de nuestra nobleza”.

Que estamos mejorando, dice la ministra vocera, que no se guardó su odio a RC. Acepta que no le gustó el acuerdo por la gobernabilidad, pero que se retiró para no afectar los resultados, porque, como en su momento aceptó Alexandra Vela, dice que es “ignorante” en esas materias. ¿Qué hace entonces en la cartera de la política? Lamentables incongruencias; por eso que al resto del gabinete no se le ocurrió mejor idea que irse de vacaciones. Alhajas son, no…

Artículo firmado por Juan Cárdenas