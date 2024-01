Rafael Correa pide abrir los ojos y no perder la esperanza; aunque anticipa que el 2024 será un año muy duro

- Advertisement Article Top Ad -

El país sigue retrocediendo, así que el expresidente Rafael Correa no esconde la tristeza que siente. En las entrevistas que ha ofrecido en esta primera semana del 2024 y en su Instagram Live ‘Almorzando con el Mashi’, del viernes 5 de enero, no aparece chispeante ni risueño, como hasta antes de las elecciones. ¿Qué le pasa? No lo oculta: tiene los pies bien puestos sobre la tierra y trata de mantener el optimismo, pero sabe que el 2024 será un año muy duro para sus compatriotas.

Que nos roben todo menos la esperanza -repite- aunque es difícil, cuando se le escucha hacer el balance del mes y medio de Daniel Noboa en Carondelet; la situación de la justicia en el país, con lo que a sus ojos es el nuevo capítulo de intromisión llamado Metástasis; y claro, el crecimiento imparable de la inseguridad.

La Navidad la pasó cerca de Bruselas, en familia; él y su esposa agripados. Ha sobrevivido a dos meses de lluvia, en un país en donde en esa temporada amanece a las 08:30 y a las 17:00 ya todo está oscuro. En el Fin de Año estuvo en Alsacia, en Francia. Luego fueron a dejar a su hijo Miguel a la universidad, está orgulloso porque ya está trabajando. Contó que su hija mayor Sofía se casó el año pasado y terminó su PhD en Biología.

El expresidente Rafael Correa siente nostalgia al hablar de su patria. ¿Cuándo me dejarán volver esos sinvergüenzas al Ecuador?, pregunta. Señala que su Gobierno fue tan exitoso durante 10 años. «No pudieron ganarnos en la urnas», repite. Por eso la orden -comenta- fue llenarlo de juicios, calumnias, persecución, condenarlo por influjo psíquico y no dejarlo regresar porque ganaría todas las elecciones.

¿Qué le tiene pesimista?

Para el expresidente Rafael Correa existe intromisión en la justicia y pone ejemplos. Pide no dejar de estar alerta ante el Caso Metástasis, «primer caso de narcotráfico, sin narcotraficantes presos», subraya. También que el Presidente del Consejo de la Judicatura no puede estar preso por un chat. «La prisión preventiva es una sentencia anticipada, en Ecuador es el primer recurso. Querían apoderarse de la Judicatura, del concurso de jueces».

Si se supone que tienen 14 mil páginas de conversaciones en chats del narcotraficante Leandro Norero, Correa pregunta, por qué no se exhiben chats que permitan conocer cómo comercializaban la droga, cómo la vendían. «Lo que se hizo fue descabezar Judicatura», opina.

También le preocupa que en Ecuador por el Caso Metástasis, la gente haya olvidado el Caso Gran Padrino, que involucra al cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera. Recordó que a finales de marzo 2023 asesinaron a Rubén Cherres, amigo de Carrera. También que el teniente de Policía, Rodney Rangel, denunció que la Fiscalía le obligó a archivar el caso (León de Troya), para proteger a Lasso.

«Ese sí un caso de narcopolítica. Para hacernos olvidar de cosas importantes inventan el show de Metástasis, caso de narcopolítica, sin la red de narcotráfico. ¿Dónde está la droga?, ¿dónde están quiénes la comercializan, los involucrados con Norero en el negocio?».

El expresidente, además, solicitó no perder de vista que la Fiscalía contaba con la extracción del contenido del celular de Leandro Norero, el 27 de marzo del 2023. Y ahí, entre otras conversaciones, se lee que había un plan para asesinar a Fernando Villavicencio, excandidato presidencial.

Sobre el Gobierno de Daniel Noboa

«Somos adictos al subdesarrollo», dice Correa, al recordar que la población decidió votar por Daniel Noboa, para la Presidencia del Ecuador. «Es un muchacho sin experiencia», opinó. Y dijo que la ciudadanía se creyó su propuesta de cárceles flotantes, de pensión mínima para los jubilados de 450 dólares; y del Plan Fénix.

Además le parece que «al ecuatoriano le quieren ver la cara de tonto, con la consulta popular». No paga 53 millones de dólares para las guarderías, pero quiere gastar unos 60 millones en la consulta popular, le critica Rafael Correa a Noboa. La pregunta 11 sobre reabrir los casinos le parece una vergüenza, la mejor forma de lavar dinero en un país dolarizado.

En el 2011, Ecuador se preparaba para la consulta popular, sobre una pregunta que hablaba de prohibir los negocios que promuevan los juegos de azar. Con datos, Correa desmiente que esos negocios hayan generado 250 mil puestos de trabajo. Según dijo, eran unos dos mil empleos. «Por el bien común se cerró y para combatir la ludopatía, un vicio, una enfermedad».

Sobre la gobernabilidad y el apoyo legislativo a Noboa

Rafael Correa dijo que se buscó arrimar el hombro por la gobernabilidad. Por eso del acuerdo en el Legislativo. Sin embargo dijo que votaron por la ley económica urgente de Eficiencia económica y generación de empleo. «Es una colcha de retazos, no hubiera pasado ni el primer filtro en mi Gobierno. Pero pusimos límites, prohibimos que se beneficien allegados del Presidente o legisladores, y el principal deudor del SRI es Noboa».

Aún no puede creer que hasta 2007, Ecuador era un lugar seguro, el segundo país más seguro de la región. Ahora Ecuador está entre los cinco países más violentos del mundo, con más de 40 homicidios por cada 100 000 habitantes».

Rafael Correa tiene razones para sentirse poco optimista y triste: sí, Ecuador retrocede. Hace siete años, comenta, el país crecía y disminuía la pobreza y la desigualdad; exportaba energía, ahora la importa y enfrenta apagones; era uno de los más seguros de la región, ahora la violencia se toma las calles… Un buen o un mal Gobierno hace la diferencia, reflexiona el expresidente y admite que no hay que echarle la culpa solo a los poderes fácticos (medios de comunicación) sino al ciudadano que permite que le engañen.

