La crisis económica golpeó más fuerte al ecuatoriano durante el 2023

- Advertisement Article Top Ad -

Tres tipos de casos han enfrentado los ecuatorianos más golpeados por la crisis económica en este 2023. 1. Desempleo, por lo que muchos se encuentran desesperados al no encontrar una ocupación con relación de dependencia. 2. Falta de ingresos que han llevado a que más personas se vuelvan comerciantes informales para sobrevivir. 3. Migración; unos 120 mil compatriotas decidieron dejar el país y arriesgarse a pasar por la selva del Darién.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, siete de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Además 4.5 millones de personas, exactamente el 55.1% del total con empleo, se ubican en el sector informal de la economía. Se trata de esos hombres y mujeres y en algunos casos menores de edad que caminan entre los vehículos o que se encuentra en las calles vendiendo algún artículo o producto alimenticio para intentar sobrevivir, pero de forma muy precaria. Buena parte son taxistas o repartidores.

Estas actividades informales de la economía se mantienen sin reducción desde el 2020. Inclusive crecen, ante la falta de opciones. Eso empobrece a las familias, cuyas cabezas no cuentan con ningún tipo de beneficio como afiliación a la Seguridad Social. Esos ecuatorianos se encuentran desprotegidos y no logran si quiera reunir lo suficiente para cubrir la canasta básica, que está sobre los 780 dólares.

Jacques Ramírez, especialista en temas de migración, ha prendido todas las alertas. El saldo final de los movimientos migratorios en el gobierno de Guillermo Lasso (2021 a noviembre 2023) es de 310 000 ecuatorianos ha dicho. Para Ramírez, lo que vive Ecuador en materia migratoria solo se puede comparar con lo que ocurrió a inicios del siglo (2000-2003). Hay un nuevo éxodo migratorio.

- Advertisment Article Inline Ad -

Según el Ministerio del Interior, unos 118 mil ecuatorianos han dejado el país en este 2023. En el 2021 fueron alrededor de 82 mil y en el 2022 no se alcanzó los 110 mil. Los compatriotas deciden abandonar su tierra porque no tienen fuentes de ingresos. Ahora no encargan a sus hijos pequeños con familiares, se los llevan a viajes peligrosos, con el sueño de mejorar su calidad de vida.

La violencia que enfrenta en Ecuador, no solo delincuencia común sino más que nada, el crimen organizado, ha provocado que en provincias como Esmeraldas, los negocios cierren o se mantengan abiertos menos horas al día.

Inclusive la falta de planificación y proyección en materia energética, hizo que en octubre, el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, anuncie el inicio de apagones, algo que no se vivía desde 1995, con la hora de Sixto Durán Ballén, cuando se adelantaron los relojes, una hora. Eso implica pérdidas para las empresas. Según el Concejo Metropolitano de Quito son unos 18 millones de dólares por hora en la capital.

Para Esteban Albornoz, exministro de Energía, el problema es que en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no se cumplió con el Plan Maestro de Energía. Había un cronograma para construir más centrales, tomando en cuenta que la demanda crece entre el 4% y 6% cada año. Ahora, el Ecuador debe comprar energía mucho más cara a Colombia.

Pero, el Gobierno de Guillermo Lasso no solo destrozó la economía de las familias, la economía de bolsillo. También hay problemas en la Caja Fiscal. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha sido claro:

«Tenemos la peor historia de la caja fiscal, con apenas 184 millones de dólares en la Cuenta Única del Tesoro y atrasos por USD 2 872 millones con el IESS, GAD y más instituciones claves del sector público y privado». El escenario es muy grave si se toma en cuenta que hay que invertir en seguridad, salud y en un potencial Fenómeno del Niño y gastos inevitables como sueldos, transferencias al IESS y a los GAD.

En octubre de este año, el economista Carlos de la Torre, comentaba: En cuanto a este índice de estabilidad económica, el Ecuador está en los últimos lugares apenas supera a Ucrania. Conclusión: vivimos una economía de guerra.

Confirmado.net