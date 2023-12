Escándalo de corrupción obligó a Lasso a usar la carta de la muerte cruzada

- Advertisement Article Top Ad -

El ‘Gobierno del Encuentro’ era el eslogan del régimen de Guillermo Lasso, que tuvieron que eliminar de su línea gráfica, en los primeros meses del 2023. Esto luego de que la Fiscalía General del Estado llamara Caso Encuentro a la investigación por presunta corrupción, dentro de empresas públicas y a los vínculos del círculo cercano del expresidente con la mafia albanesa. Danilo Carrera, su cuñado, está procesado y también varios empleados de diferentes instituciones del Estado. A Lasso el escándalo le costó el cargo.

La Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, que de forma planificada y coordinada buscaron obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con Guillermo Lasso. El objetivo era interferir en instituciones públicas como CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas. Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado.

El escándalo que terminó con la abrupta salida de Lasso, luego de más de 10 años de campaña, se desató el 9 de enero de este 2023. El portal digital La Posta, al que en varias oportunidades había acudido como entrevistado y del que su Banco de Guayaquil había sido auspiciante e incluso prestamista, lanzó la noticia. A través de la difusión de audios se dio a conocer que su cuñado, Danilo Carrera, a quien llamaron El Gran Padrino, manejaba empresas públicas.

Entre otras la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Hernán Luque, quien presidía el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) estaba involucrado; salió de Ecuador, ese 9 de enero, cuando el medio digital hizo público el caso. El 16 de enero hubo una segunda filtración de audios, que evidenciaron la trama de corrupción. Luque pedía abiertamente un pago de 150 mil dólares mensuales.

- Advertisment Article Inline Ad -

En febrero, el medio filtró un informe de seguimiento dentro del Caso León de Troya, que mostraba aparentes vínculos de cercanos al Gobierno de Lasso con la mafia albanesa. Otra vez, una pieza clave era Rubén Cherres, gran amigo de Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Lasso. Para los últimos días de marzo, Cherres apareció asesinado junto a su pareja y a un amigo.

Aunque Lasso negó que tuviera algo que ver con la trama de corrupción, sin dejar de defender a su cuñado, Carrera, su Gobierno se debilitó más y más. A la par, el ecuatoriano afrontó la crisis económica, el desempleo y la violencia en las calles. La Asamblea Nacional aprobó el juicio político en contra de Guillermo Lasso.

Lasso usa la muerte cruzada para salvarse de la destitución

No solo la Revolución Ciudadana apoyó el juicio político en contra de Guillermo Lasso. También lo hizo la oposición, entre otras fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano. Uno de sus asambleístas, Luis Fernando Torres, fue uno de los ponentes del juicio junto a Viviana Veloz, de la RC5.

En el Pleno, Viviana Veloz aseguró que Lasso facilitó los esquemas de corrupción en Flopec, en el contrato con Amazonas Tanker. Y recordó que inclusive su exseccretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, habló de alta discrecionalidad al nombrar a las cabezas de EMCO.

En su alegato, Esteban Torres dijo que la Asamblea acusa a Guillermo Lasso de haber incurrido en peculado por sus actuaciones en la renovación de contratos de Flopec y Amazonas Tanker, de alquiler de buques en el transporte de petróleo, con el apoyo de Hernán Luque Lecaro, al mando de USD 14 000 millones en contratos.

Además reiteró que esa renovación se hizo en el 2022, cuando Lasso ya era presidente del Ecuador. Eso a pesar de que la Contraloría en el 2022 advirtió que esos contratos eran perjudiciales. Y no solo esa advertencia sino del exSecretario Anticorrupción y del exgerente de Flopec, Estupiñán.

Para Esteban Torres, hoy viceministro de Gobernabilidad, era urgente que el Legislativo destituya a Lasso para recuperar la confianza en la institucionalidad. Y le lanzó preguntas al Ecuador: ¿Queremos un Gobierno que se demore cinco meses en entregar cédulas? ¿Qué no entregue patrulleros a los policías y dejen a los ciudadanos expuestos? ¿Un gobierno que no ha sido capaz de comprar un solo chaleco antibalas? ¿Un gobierno que no es garantía de inversión nacional e internacional?

Lasso no pudo desvirtuar las acusaciones. Se limitó a decir que se ha buscado un juicio político por falta de argumentos. Aseveró que los asambleístas que lo acusaban no se enteraron de que las empresas públicas eran entidades autónomas y el Presidente no interviene en firmas de contrato ni negociación de ningún tipo. Sin embargo, al siguiente día, cuando debía continuar la sesión del Pleno de la Asamblea, el 17 de mayo del 2023, emitió el Decreto de muerte cruzada. En los corrillos legislativos se decía que había entre 94 y 100 votos para destituirlo. Se requerían 92 votos.

De ese modo, Lasso disolvió a la Asamblea Nacional y evitó su destitución. Sin embargo también terminó de forma abrupta su mandato y debió convocar a elecciones generales anticipadas. Al despedirse escribió un libro denominado 900 días, en relación al tiempo que estuvo en el poder, en el que destacó sus supuestas obras y acciones. Pero finalmente, se fue como el presidente con mayor rechazo de los últimos años.

Así, el Latinobarómetro, una encuesta sobre la aprobación a la gestión de mandatarios lo ubicó en el último lugar de su informe. Lasso quedó con un 14% de aprobación y 84% de desaprobación. Dina Boluarte, de Perú, y Mario Ando Benítez de Paraguay compartieron con Guillermo Lasso los últimos puestos de la lista.

No fue su única derrota

El 5 de febrero del 2023, Lasso recibió dos golpes. Uno, el no a las ocho preguntas de su referéndum. El segundo: el triunfo del movimiento político de Rafael Correa, RC5, en las elecciones seccionales. Así ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, con Pabel Muñoz y Aquiles Álvarez, y también las prefecturas de Pichincha y Guayas (Marcela Aguiñaga). En el caso de Pichincha se trató de una reelección de Paola Pabón. Ni siquiera la pregunta sobre extradición de narco delincuentes convenció a los ecuatorianos que mostraron su rechazo al Gobierno.

Elecciones anticipadas

Ocho candidatos presidenciales tuvo Ecuador. Ecuador vivió la campaña electoral más violenta de la historia. Los candidatos tuvieron que utilizar chalecos antibalas en sus presentaciones públicas. Además no hubo grandes concentraciones, sobre todo después del 9 de agosto, cuando Fernando Villavicencio, uno de los candidatos fue asesinado, al salir de un mitin, en Quito. Según Rafael Correa, expresidente, con datos de encuestadoras, ese crimen cambió los resultados de las elecciones, que iban a ganar en primera vuelta.

En segunda vuelta hubo dos candidatos: Luisa González y Daniel Noboa, de la RC5 y de Alianza ADN, respectivamente. En los resultados finales de la segunda vuelta: Daniel Noboa Azin obtuvo el 51.83% de la votación; mientras que Luisa González, el 48.17%.

Confirmado.net