El Gobierno de Ecuador busca revocar libertad regulada del exvicepresidente Glas

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) de Ecuador, una entidad estatal a cargo del sistema penitenciario del país, solicitó el jueves revocar la medida de libertad regulada a la que se había acogido desde fines del año 2022 el exvicepresidente Jorge Glas (2012-2018), quien actualmente se encuentra en la embajada de México en esta capital y ha solicitado asilo político al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Esta solicitud de revocatoria obedece al incumplimiento por parte del beneficiario, respecto de las medidas impuestas por la autoridad judicial en referencia a su presentación, de manera semanal, en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas Número 1», señala el SNAI en un comunicado oficial difundido en su cuenta de la red social X.

Según la entidad pública, el miércoles 27 de diciembre presentó la solicitud para suspender las medidas cautelares otorgadas el 28 de noviembre del año pasado a favor del exfuncionario, quien de esa manera pudo salir de la cárcel tras cumplir más de 5 años tras las rejas.

El SNAI aseguró que actúa «en estricto apego a las competencias y atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley» y exhortó a la función judicial a observar los principios que rigen la aplicación de la justicia.

Glas recibió el beneficio de la pre-libertad (o libertad con requisitos) luego que se unificaran las dos penas en su contra, por los casos de corrupción conocidos como Sobornos y Odebrecht.

Recientemente, se reactivó un nuevo proceso en su contra por presunto peculado en el caso denominado ‘Reconstrucción de Manabí’, tras el terremoto que asoló la costa ecuatoriana en 2016. En esa fecha fue creado un comité que el entonces vicepresidente presidió.

Este jueves continuará en Quito una audiencia iniciada la víspera para la revisión de las medidas cautelares con las que Glas pudo salir de la prisión.

En la primera vista, el exvicemandatario asistió de manera telemática desde la sede de la misión diplomática mexicana en Quito, donde espera por una respuesta a su petición de asilo político.

En una entrevista con una emisora local, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo el miércoles que Glas no es un perseguido político y que espera que México no atienda positivamente su petición, pero, de ello ocurrir, Ecuador no debería otorgarle el salvoconducto a fin de que pueda salir de la sede diplomática y viajar a México.

Según la abogada defensora de Glas, su cliente es un perseguido político, por lo cual sí aplicaría la Convención de Caracas sobre Asilo, de 1954.

Con información de Agencia Sputnik