Cuestionamientos de Correa sobre caso Metástasis

Rafael Correa tiene una tesis: los allanamientos y las detención de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura tendrían el objetivo de controlar el concurso para elegir a siete jueces. Desde que la madrugada del jueves 14 de diciembre, la fiscal Diana Salazar puso en marcha un operativo, para recabar evidencias y detener a implicados en el Caso Metástasis, el expresidente se ha mostrado sorprendido de lo que le parece una interferencia de la política en la justicia.

Ni en dictadura hemos visto tantos abusos, comentó el expresidente Correa. Y habla de un «golpe judicial», ya que sostiene quieren controlar el concurso, porque los ganadores reemplazarán a los jueces que puso (Julio César) Trujillo.

Rafael Correa también recordó que Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, no logró que el Pleno aprobara un exhorto para el Consejo de la Judicatura. Se intentaba solicitarle que «transparente el proceso». Según Saquicela, Wilman Terán debía «reflexionar y apoyar la nulidad del concurso, por los cuestionamientos de abogados, observadores internacionales y más».

Al detener a Wilman Terán y acusarlo de presuntamente haber estado en contacto telefónico con gente del narcotraficante Leonardo Norero, se busca deslegitimarlo. La prisión preventiva, que le dictaron ayer, hará que el Consejo de la Judicatura lo destituya al completar las tres inasistencias. Y con ello, el concurso para elegir a siete jueces, por lo menos, se quedó en pausa.

Esto porque el jueves 14, justo cuando fue detenido Terán, debía reunirse el Pleno y nombrar a tribunales, para las pruebas prácticas que debían desarrollarse desde el viernes 15. Un total de 123 concursantes habían pasado a la fase de prueba práctica.

«No podemos acostumbrarnos a lo intolerable, a Jorge Glas le robaron la Vicepresidencia con el caso Odebretch, que fue declarado nulo en Brasil, por ser persecución política. A mí me impidieron inscribirme en elecciones 2021, por una sentencia de influjo síquico sobre sobornos que nunca existieron y así llegó a la Presidencia Lasso. Hace poco se destituyó a Alembert Vera, por intentar investigar a la Fiscal General del Estado», dijo consternado Correa.

Al expresidente Rafael Correa le preocupa que se acuse a un presidente del Consejo de la Judicatura de sicariato y delincuencia organizado. «Nos han destrozado la democracia y el Estado de Derecho. No importa. Que luchan contra el narcotráfico, qué más podían decir, no iban a decir que querían destituir al Presidente de la Judicatura», señaló. También preguntó por qué no hicieron nada cuando se archivó el informe León de Troya, sobre narcotráfico. «La Fiscal convirtió ese caso en investigación Encuentro».

En estos días, desde que empezó a hablar del Caso Metástasis, Rafael Correa ha reiterado que no defiende a Terán sino a la institucionalidad. «Sabían que ninguno de los involucrados en narcopolítica tenía que ver con la RC5, pero dejaron que Lasso y cierta prensa nos difamara», aseveró.

Asimismo se refirió a las denuncias de Diana Salazar en torno a que en el celular de Leandro Norero se encontraron detalles de mensajes sobre Fernando Villavicencio. Supuestamente él habría pedido 200 000, para «no pararle más bola a Norero». «Por años se supo que la extorsión fue la firma de Villavicencio. Y que en un momento corrió peligro su vida y no se hizo nada».

En medio de este proceso que involucra a jueces, policías y abogados en libre ejercicio, también se ha mencionado a Rafael Correa. Antes del mediodía del 13 de diciembre, él escribió un mensaje en su cuenta de X, adelantando que habría allanamientos, para lo cual se ha recurrido a 57 fiscales. «El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura», dijo.

Eso, según la Fiscal General del Estado, constituiría un delito, por difundir información de circulación restringida. «Se observa la preocupación por inculparnos», dijo.

Confirmado.net