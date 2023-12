Incomprensible: Santos Alvite, el causante de la crisis energética, no será enjuiciado

- Advertisement Article Top Ad -

Todo el país conoce que Fernando Santos Alvite es el responsable de la crisis energética que vive el país, de los apagones que han causado millonarios pérdidas económicas, de la falta de inversión en el sector y de otras tantas cosas más.

Sin embargo para el PSC, ADN y Construye, lo que he hecho Santos Alvite no es suficiente para ir a juicio político, el exministro no debe responder por sus errores u omisiones. El exministro no debe responder por haber pagado a Colombia 60 centavos por Kw/h cuando lo normal era pagar menos de 10 centavos.

Solamente la Revolución Ciudadana votó a favor del juicio político, pese a que sus asambleístas no fueron los ponentes y no habían pedido el juicio. Resulta que los ponentes que quisieron llevarlo a juicio, al final se “arrepintieron” y no enccontraron mérito para llamarlo a juicio político.

¿En política todo vale?

