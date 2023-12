Proyecto de Ley de Eficiencia Económica pasa al Pleno, que deberá revisarlo en primer debate

- Advertisement Article Top Ad -

La mañana de este domingo 10 de diciembre del 2023, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno, aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, enviado por el presidente Daniel Noboa. Lo hizo en una reunión virtual.

Como se esperaba, este primer informe del proyecto económico urgente fue aprobado de forma unánime por los asambleístas de esta comisión legislativa. A favor estuvieron Valentina Centeno y Nicole Saca, de la alianza oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Así como de Lenín Lara, Blasco Luna y Katiuska Miranda, por la Revolución Ciudadana; José Acaiturri, del Partido Social Cristiano; y de Steven Ordóñez, Pedro Velasco y Karina Subía, de Actuemos.

Este proyecto de Ley de Eficiencia Económica deberá pasar por segundo debate y votación hasta finales de este diciembre, cuando la decisión del Legislativo en forma de aprobación, archivo o ajustes al original deberá volver a manos del presidente Daniel Noboa.

Entre otros ajustes al proyecto originalmente enviado por Daniel Noboa, la asambleísta Valentina Centeno explicó que se quitó el Impuesto a la Renta sobre la enajenación de bienes inmuebles. También se conserva la gratuidad de los servicios públicos para las alianzas público-privadas; de este modo servicios como educación y salud siempre serán gratuitos para el usuario.

Además, Valentina Centeno aclaró que se ha eliminado el porcentaje fijo de las autorretenciones a los grandes contribuyentes, ya no será fijo del 3% sino regulado por cada sector, según a lo publicado anualmente por el SRI, en relación al TIE promedio (Tipo Impositivo Efectivo).

También se cambió el incentivo al empleo joven, ya no habrá tabla progresiva sino una deducción adicional de un porcentaje fijo para cualquier nueva contratación respecto a sueldos y salarios. Se propuso que sea 50% de deducción adicional de todos los gastos realizados en sueldos y salarios y aportes a la Seguridad Social. Esto sea una, dos, tres o cien plazas de trabajo nuevas verificables se haría esa deducción de 50% adicional. Se podría incrementar al 75% si fueran graduados de instituciones públicas. La deducción aplica para trabajadores de 18 a 29 años.

Asimismo solo el 20% de bienes y servicios que se produzcan en zonas francas podrán venderse en territorio nacional. No se vulnerará la normativa laboral, por lo que no podrán existir modalidades de contratación distintas a las recogidas en Código de Trabajo, para que no exista regresión de derechos laborales.

Confirmado.net