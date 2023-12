La base de energía eólica terrestre más grande de China ya empezó a producir a plena capacidad

- Advertisement Article Top Ad -

Una instalación de energía eólica, con capacidad de generación eléctrica superior a los 10 000 millones de kilovatios-hora (kwh) al año, empezó a operar a plena capacidad. Y, ayer, domingo 10 de diciembre, se conectó a la red eléctrica en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China. Así se convirtió en la mayor base de energía eólica terrestre del país en funcionamiento.

La instalación, construida por China General Nuclear Power Corporation (CGN), el principal operador nuclear del país, en la liga Hinggan de Mongolia Interior, es una de las primeras bases de energía eólica y solar a gran escala del país planificadas para regiones desérticas.

La electricidad generada por la central es amigable con el medio ambiente, lo que equivale a reducir el consumo de carbón estándar en unos 2,96 millones de toneladas y evitar emisiones de dióxido de carbono cercanas a los 8,02 millones de toneladas. Eso según la empresa, que tiene su sede en Shenzhen, en la provincia meridional de Guangdong.

«Con esta base de energía eólica se espera que la capacidad instalada de las nuevas instalaciones de generación de energía de CGN en funcionamiento en el país alcance los 45 millones de kilovatios para el final de este año», dijo Zhang Zhiwu, presidente de la junta directiva de CGN New Energy Holdings Co. Ltd.

- Advertisment Article Inline Ad -

Zhang agregó que la categoría de nuevas energías cubre energía eólica, fotovoltaica, solar térmica, extracción y almacenamiento de energía eléctrica, almacenamiento de energía y energía de hidrógeno, entre otras. Las más de 570 instalaciones de generación de nuevas energías de CGN se distribuyen en 30 regiones chinas de nivel provincial.

China es líder mundial en energía eólica. En 2021, mencionó Euronews, instaló más capacidad de generación eólica marina que cualquier otro país del mundo en los últimos cinco años. Solo China representó el 49% de los 64,3GW de capacidad eólica marina total mundial en 2022, más que el 47% de Europa.

Agencia Xinhua