Verónica Abad emprendió anoche su viaje rumbo a Tel Aviv

Casi a las 21:00 de ayer, viernes 8 de diciembre del 2023, la vicepresidenta Verónica Abad hizo saber a todo el mundo que acataría la decisión del presidente Daniel Noboa. Y así, mañana, domingo 10, podría empezar su trabajo desde Tel Aviv, en Israel.

Pese a la carta, que difundió el jueves 7, Verónica Abad mostró, en un video filmado en el aeropuerto, que volaría a Tel Aviv, para cumplir con la función que le fuera delegada como embajadora de la paz para Israel y Palestina. «He aceptado esta misión especial con mucho valor y entereza. Tengo miedo, pero voy con la fuerza para liderar este desafío».

Sin embargo, el jueves 7 en la carta pública denunció que había improvisación en su viaje; tanto que supuestamente no viajaría con seguridad. También subrayó que tiene la tutela de sus hijos y que por la premura de la designación no podría viajar con ellos. Por eso se pensaba que postergaría el viaje.

Verónica Abad, nacida en noviembre de 1976, acaba de cumplir 47 años. Siguió estudios en administración de empresas, pero al parecer no concluyó la carrera. Hasta el momento no se conoce cómo llegó a convertirse en binomio de Daniel Noboa, quien no esperaba ganar las elecciones sino darse a conocer. Lo que se sabe es que Verónica Abad fue militante de CREO. Por eso es que en el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso, por lo que trabajó como asesora política en Ecuador Crece Sin Desnutrición.

En esta semana se conoció que Verónica Abad declaró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio de apenas 1 620 dólares. En ese declaración sostuvo que cuenta con joyas y obras de arte por 250 dólares; equipos de oficina, por 600; y un menaje de casa, por 150.

Desde que ganó las elecciones, el presidente Daniel Noboa ha evitado cualquier aparición pública con Verónica Abad, vicepresidenta. A excepción de las obligatorias, como el acto de posesión en la Asamblea o de entrega de credenciales, ante el Consejo Nacional Electoral. Ella provocó críticas a la candidatura al evidenciarse como contraria a derechos, como el acceso a la educación y salud públicas; al asegurar que no cree en los femicidios y la Seguridad Social.

Inclusive, una vez que el binomio ganó las elecciones, Verónica Abad fue a España, para reunirse con el líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal. No se conoce cómo consiguió recursos para eso.

El jueves, durante su presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Daniel Noboa no mencionó que su vicepresidenta Verónica Abad cumpliría estas funciones.

Hugo Espín, asesor de la vicepresidenta Verónica Abad, contó que su función irá más allá de velar por la reducción del conflicto palestino- israelí, que está fuera de su alcance. Así, se establecieron con la Cancillería una serie de actividades complementarias a sus funciones, por ejemplo, tratar de ayudar a potenciar convenios e impulsar un comercio más expedito. Esto ya que la paz es una construcción, que se basa en cooperación bilateral. «Israel ha sido socios principales en temas de seguridad. La Fuerza Aérea y el Ejército han sido equipados con insumos de su país», dijo.

A Verónica Abad la acompañarán unas cuatro a cinco personas, dijo Hugo Espín, dependerá del beneplácito de Israel. Se trata de una embajadora especial, con consideraciones diferentes al ser una Vicepresidenta de la República.

Confirmado.net