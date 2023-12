¿Qué hace la UAFE? es la pregunta, tras declaraciones de embajador de Estados Unidos sobre lavado de activos

- Advertisement Article Top Ad -

Una vez más, Michael J. Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, hizo graves pronunciamientos, generalizando, sin precisar a quiénes se refiere o sin anunciar que pasó informes a las autoridades locales. Así, el jueves 7 de diciembre de este 2023, en la UDLA, sostuvo que los corruptos están lavando su plata en los bienes reales, cuentas bancarias y empresas ficticias de deportes. «Sus testaferros ahora están metidos hasta en la pasión nacional: el futbol, usando algunos equipos para lavar su plata y sus caras. Caray. Además aseguró haber visto, «el desplome de medios sociales (medios de comunicación)».

¿Por qué? Según el embajador Fitzpatrick, algunos medios de comunicación, «fingían ser observadores responsables, cuando ahora están vistos como extorsionistas y pagados por nefastos para desviar investigaciones criminales, confundir al público y continuar viviendo bien con la plata robada de los ecuatorianos».

Esa declaración, parte de un discurso en el evento por el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ha generado debate. Por ejemplo, el Observatorio de la Dolarización, que integra el excandidato por la RC5, Andrés Arauz, comentó en X:

«Una vez más, el país debe enterarse por el embajador de USA sobre las conexiones y casos de lavado de activos y no por las instituciones llamadas a cumplir y hacer cumplir la ley. Graves afirmaciones que irrespetando la soberanía del cuestionan escandalosamente a la UAFE».

Se trata de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que desde este año, con la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, ya debía recibir información de clubes de fútbol, cúpula de la Policía y Fuerzas Armadas, operadores de justicia, directores de centros de rehabilitación social, etc.

La reforma estableció que esas instancias debían reportar las operaciones y transacciones económicas, si superan los USD 10 000.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, señaló algo que la población de Ecuador siente: «La tasa de homicidios sigue creciendo de manera dramática», dijo. Y comparó las cifras oficiales del primer semestre del 2019 con las de este 2023. «Ecuador ha experimentado un aumento del 528% en el número de homicidios intencionales en solamente 4 años. Al terminar este año, Ecuador se ubicará entre los tres países del hemisferio con las tasas más grandes de homicidios».

También, sin que ninguna autoridad de Ecuador ni de control como la UAFE o Fiscalía General del Estado se hayan pronunciado hasta ahora, Fitzpatrick dijo que: «La independencia judicial en Ecuador está en grave peligro, como lo ha señalado recientemente la relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, Margareth Satterthwaite». Y la citó: Estos ataques y amenazas socavan la independencia del sistema judicial, impactando directamente el trabajo de jueces y fiscales en su lucha para garantizar el estado de derecho contra la corrupción y el crimen organizado.

Pero no fue todo, el embajador de Estados Unidos siguió hablando sobre política nacional. Incluso pidió implementar la Ley de extinción de dominio para incautar bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado. En otros países, según afirmó, esa es de las herramientas más fuertes en la lucha anticorrupción. «Si los corruptos y los narcos y sus protectores políticos y económicos saben que de verdad no van a ganar nada de plata con sus jugadas ilegales no van a tomar los riesgos. Cuando si hay un muy buen chance que el estado incaute todos sus bienes. Y tendrían que mirar a sus familiares en los ojos y decirles: ‘si, mija; soy testaferro criminal'».

Además, a Fitzpatrick le parece que Ecuador puede ocupar esos recursos que recupere para mejorar el sistema de justicia. «Así, el Estado puede cortar una de las principales venas de financiación de estas actividades ilícitas. Entre 2016 y 2020, Ecuador incautó apenas seis millones de dólares en activos ilícitos, mientras que existen 134 millones de dólares en multas penales permanecen sin cobrarse. Y millones de dólares en bienes incautados no son vendidos sino que son mantenidos al coste del estado. Estas cifras no solo son risibles, también representan recursos que no están siendo utilizados en la lucha contra el crimen organizado».

Ante las declaraciones, que ocurrieron a puertas del feriado por la fundación de Quito, Yaku Pérez, excandidato presidencial, se pronunció:

«Nuestras autoridades mutis a la #Corrupcion. Tienen que venir del embajador Michael Fitzpatrick las gravísimas denuncias. Señora @DianaSalazarM2 ahí está su trabajo, de oficio inicie las investigaciones aplicando el COIP. Sr. presidente @DanielNoboaOk junto a los parlamentarios de la #AsambleaNacional activen la #UAFE y aprueben la #LeyExtinciónDominio«.

Sin embargo, en redes sociales anónimas, han circulado fotografías del embajador de Estados Unidos junto a Danilo Carrera, en eventos. Carrera es el cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien es investigado por la Fiscalía por el caso denominado Encuentro. En principio se lo vinculó con una trama de corrupción en las empresas públicas. Luego con la mafia albanesa, a través de Danilo Cherres, asesinado a finales de marzo.

Por otro lado, el presidente Daniel Noboa llegó de Estados Unidos, en donde se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU. «El narcotráfico tiene 500 formas creativas de lavar dinero y nosotros debemos de bloquearlo. ¿Cómo? Fortaleciendo la UAFE, promoviendo la Ley de extinción de dominio, que ingresamos dentro de la Ley Económica Urgente y tener controles más estrictos en SRI y un inventario real en tierras agrícolas y armas que hay en el Estado».

Asimismo, Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional de Fútbol, reaccionó a las acusaciones, asegurando que como nunca antes en la historia del fútbol ecuatoriano, los clubes profesionales de primera división cuentan con balances auditados desde el 2019. La Liga Pro también es auditada, por una Big Four, con cuentas presentadas al público en su página web. El actual Director de Integridad de Liga Pro fue Jefe de Fraude Criminal de la Embajada, hasta el año pasado.

También Loor reiteró que los clubes están obligados a reportar a la UAFE desde este 2023. Y que por unanimidad decidieron contratar softwares y asesoría personalizada para sus reportes en UAFE. Contó en X que firmaron un acuerdo con el SRI para colaborar con asesoría e información. Y que la Liga Pro está cerca de firmar acuerdos tanto con el Ministerio del Interior como con UAFE. La generalización del mensaje ensucia (mediáticamente) a clubes y personas que han cumplido a raja tabla la normativa interna».

Confirmado.net