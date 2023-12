Presidente Daniel Noboa anuncia algunas acciones en torno a la seguridad

- Advertisement Article Top Ad -

En una entrevista concedida al periodista, Gonzalo Ruíz, el mandatario Daniel Noboa anunció algunos asuntos relacionados con la seguridad. El Plan de seguridad dijo que tiene un plan y que se está ejecutando.

«Hemos recibido una solicitud de acuerdo de paz» de una banda delictiva, dijo el presidente de la República, Daniel Noboa, durante su primera entrevista desde que fue posesionado. Según el gobernante, «esa carta significa que algo estamos haciendo bien… o que ya no tienen la protección dentro de las fuerzas del orden», aseguró el primer mandatario.

Noboa también arremetió contra jueces y fiscales que dejan en libertad a integrantes de bandas delictivas:

«Tiene que empezar a existir vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado», expresó.

Noboa, enfatizó que hay que ganar las batallas, en ese sentido afirmó que en las últimas semanas se han capturado a líderes de bandas importantes.

El presidente también cuestionó los supuestos éxitos en seguridad que se atribuía el gobierno de Guillermo Lasso.

«En el gobierno pasado, el indicador de éxito era cuántas toneladas había incautado. Indicador de éxito tiene que ser que no estén cerrando ya los negocios, que no haya muertes violentas, que no haya extorsiones, que haya más orden en las cárceles», indicó.

Noboa, justificó los cambios en las cúpulas de la Policía Nacional y de las FFAA a las que calificó de necesarias, así como la designación de militares y policías en servicio pasivo como gobernadores, porque necesita gente con mano dura y con sentido de patriotismo.

Además anunció que ya tiene ubicadas las barcazas para las cárceles flotante que ofreció y que servirán para segmentar a los presos más peligrosos mientras se construyen otras cárceles.

