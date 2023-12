La emoción de los usuarios del Metro de Quito se siente; agradecen al alcalde Pabel Muñoz

- Advertisement Article Top Ad -

Cortando cintas, símbolo de que finalmente el Metro de Quito ha sido inaugurado por los ciudadanos; también con usuarios protagonizando pequeños videos y selfies compartidos en redes sociales y chats de WhatsApp familiares. Así transcurrió el primer día de la operación completa del Metro de Quito, ayer, 1 de diciembre del 2023. El alcalde Pabel Muñoz estuvo activo, en varias estaciones, recibiendo felicitaciones y pidiendo a todos cuidar este medio de transporte.

Sin parar con la locura del primer día de funcionamiento del Metro de Quito, el alcalde Pabel Muñoz dejó en su cuenta de Twitter un mensaje en la madrugada de este sábado 2 de diciembre. Anunciaba que tuvo una evaluación de la jornada. «Muchas gracias quiteñas y quiteños, se los vio felices y comprometidos con el cuidado del Metro. Exitoso primer día».

Además, Pabel Muñoz, quiteño de 46 años, que se dio a conocer más que nada como un destacado asambleísta desde 2017 por UNES, hoy Revolución Ciudadana, admitió que es imposible no tener algunas fallas pequeñas cuando se pone a funcionar una obra tan impresionante. Pero al ser un trabajador incansable anticipó que han detectado los errores y que ya cuentan con un plan para corregirlos. También dijo que la noche de ayer algunos libadores fueron sacados o impedidos de ingresar al Metro.

En redes sociales, algunos ciudadanos le piden llevar adelante un plan para trabajar en la ‘cultura Metro’. Pabel Muñoz lo hará: no solo es un activista social y político, formado en la rebelión de los forajidos que derrocó a Lucio Gutiérrez. Es sociólogo y además tuvo la experiencia de desempeñar varios cargos en la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), de la que fue su titular entre 2013 y 2015.

- Advertisment Article Inline Ad -

Las felicitaciones por lo que implica poner a rodar el Metro de Quito han llegado de todo lado. El periodista de Guayaquil, Diego Arcos, escribió en su cuenta de X (Twitter): «Felicitaciones a una capital única y maravillosa, una ciudad que sigue iluminando con su luz, que celebra sus fiestas e inaugura una gran obra…VIVA QUITO!!!». El Alcalde de Quito lo compartió.

Personas como Kintto Lucas reconocen el trabajo de la Revolución Ciudadana. «Sin el compromiso, el empuje y la acción del gobierno del presidente Rafael Correa no había Metro, como no había hidroeléctricas, no había carreteras, no había… En fin…».