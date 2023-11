Daniel Noboa posó para la foto oficial junto a su gabinete

- Advertisement Article Top Ad -

La mañana de este domingo 26 de noviembre, como se había anunciado, se tomó la fotografía oficial del gabinete del presidente Daniel Noboa. El mandatario, que hasta finales de este mes cumplirá 26 años, conformó un equipo que tiene cuadros muy jóvenes y también con gran experiencia. Además, por el momento se cuentan 12 mujeres y 11 hombres, falta la definición en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hasta ahora se ha anunciado que asumirá Juan Carlos Vega.

Ya no es sorpresa, pero en la foto oficial, que se compartió en las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República del Ecuador no aparece Verónica Abad. El viernes 24, la Vicepresidenta fue nombrada colaboradora de la paz y su función única será precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Por ello deberá trasladarse a la Embajada de Ecuador en Israel, ubicada en Tel Aviv. Así se lee en el decreto ejecutivo 27.

La reacción de Verónica Abad se observó en un video, difundido ayer, a propósito del Día por la Eliminación de la violencia contra la mujer. Dijo que violencia es que le envíen a morir en la guerra. No ha manifestado si aceptará o no el encargo. Abad no ha dudado en mantener reuniones con Santiago Abascal, presidente de VOX, partido de ultraderecha de España.

Durante la campaña electoral no fue de ayuda para Daniel Noboa, generó polémica con sus ideas contrarias a mantener la educación y salud públicas, por ejemplo. También en contra de la existencia de violencia y femicidios. Y ni siquiera estuvo en el almuerzo luego de la posesión presidencial.

- Advertisment Article Inline Ad -

Ayer, Daniel Noboa sumó a su gabinete a Arianna Tanca como ministra de la Mujeres y Derechos Humanos y a César Martín Moreno, ministro de Telecomunicaciones.

Confirmado.net