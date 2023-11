277 femicidios en lo que va del 2023; el 25 de noviembre es el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer

- Advertisement Article Top Ad -

Cada vez es más común que los femicidas usen armas de fuego, pero aún se valen de cuchillos e incluso de las manos, para acabar con la vida de mujeres en Ecuador. En Ecuador cada 27 horas, según Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios, se produce un caso. Y muchas historias son terroríficas, como la que enfrentó Letizia Cando, de 33 años, en septiembre pasado. Johnny Stalin C.A. la violó, apuñaló en tres ocasiones y la desmembró en siete partes.

Letizia es una de las 277 víctimas de femicidio, contabilizadas hasta el 15 de noviembre por Alianza Mapeo. Desde el 2014, cuando la figura del femicidio apareció en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se han reportado 1 659 casos de violencia machista contra las mujeres.

Entre las 277 víctimas de femicidio, registradas desde enero, el promedio de edad era 34 años. La edad más frecuente es 22 años. Y la víctima más joven fue una bebé de menos de 1 año.

La Alianza para el Mapeo es un esfuerzo para visibilizar todas las vidas que se pierden a causa de la violencia machista y patriarcal. Geraldine Guerra, de la Red de Casas de Acogida, así como otras activistas de Aldea, Cedhu, Cepam, Movimiento de Mujeres de El Oro, entre otras, se unen porque no quieren que el asesinato a mujeres por razones de género se naturalice. Les parece que hay que recordar lo que deja atrás cada víctima: una vida truncada, hijos y más familiares.

La Alianza, con su trabajo en red, obtiene datos sobre femicidios ocurridos en todo el Ecuador. La mayoría a través de grupos de WhatsApp, otros tantos de noticias. Todo se suma, con detalles por caso. Buscan memoria, justicia y reparación. Su mapa suele traer más casos que los registrados de modo oficial, ya que en ocasiones las autoridades a cargo no han sido capacitadas y no entienden la diferencia entre femicidio y asesinato común. No saben que el femicidio es un asesinato a una mujer en manos de un hombre por misoginia, por estereotipos de género.

En Ecuador, el Consejo de la Judicatura cuenta con una herramienta de visualización de datos de crímenes en contra de las mujeres. El espacio web se denomina FemicidiosEC. Pero en este espacio, por ejemplo, se señala que en lo que va del 2023 se han producido 433 muertes violentas contra mujeres y de ellas únicamente 80 femicidios.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

