Argentina y Uruguay líderes de una eliminatoria que regresa dentro de un año

Montevideo (Mesa Américas), 22 nov (Sputnik).- Las selecciones de Argentina y Uruguay terminaron el año como líderes de la eliminatoria sudamericana al Mundial de 2026, gracias a sus respectivas victorias ante Brasil y Bolivia.

La Albiceleste, defensora del título, marcha primera con 15 puntos en seis partidos, con una solitaria derrota ante Uruguay, que va segunda con 13 unidades y también un solo revés, pero con un empate.

La llegada del técnico argentino Marcelo Bielsa sin dudas ha traído nuevos aires a la Celeste: la selección uruguaya cosechó en apenas seis cotejos de esta clasificatoria los mismos puntos que en la eliminatoria anterior demoró 10 partidos en conseguir.

«Estoy muy contento de pertenecer al fútbol uruguayo», afirmó Bielsa tras la goleada a Bolivia. «Estoy dentro de una estructura que conduce Jorge Giordano, que realmente es impecable en cuanto a la dedicación, a la búsqueda de soluciones, de recursos, de ofrecer todo lo que un equipo conformado por jugadores que destacan en clubes de mucha importancia en el mundo exige».

Argentina, por su parte, termina el año viendo a todos desde arriba, pero con la preocupación que su entrenador, Lionel Scaloni, dejó flotando en rueda de prensa, aún en el Maracaná de Rio de Janeiro.

«Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien», advirtió Scaloni tras derrotar a Brasil, una vez más, en el mítico estadio carioca.

COLOMBIA INVICTA, VENEZUELA SORPRENDE

La única selección que queda invicta es Colombia, ubicada en la tercera posición, con 12 puntos, y con una última doble fecha perfecta: victoria de local ante el «Scratch», y de visitante ante Paraguay, por la mínima.

La gran sorpresa del certamen, la fresca Venezuela que dirige el argentino Néstor Lorenzo, cosecha nueve unidades y apenas ha perdido un partido, aunque sumó dos empates seguidos en la última doble fecha.

Ecuador, el equipo del cual se esperaba mucho más, se estaría quedando en este momento con la quinta posición, aunque en la última fecha retomó la senda de la victoria, 1 a 0 a Chile en Quito, luego de dos paridades.

Con tres históricas derrotas al hilo y su máxima figura, Neymar, lesionado hasta agosto, Brasil quedó al borde de la repesca, con la magra cosecha de siete puntos, producto de apenas dos encuentros ganados y un empate.

De momento, la séptima posición, que habilita a jugar el repechaje, es de Paraguay, con apenas dos puntos menos que la «verdeamarelha».

Chile, Bolivia y Perú, en tanto, estarían quedándose fuera del Mundial si la clasificatoria terminara ahora.

La próxima doble fecha de eliminatorias se jugará en septiembre de 2024, con días y horarios a definir.

En la jornada siete se cruzarán Uruguay vs. Paraguay; Brasil vs. Ecuador; Argentina vs. Chile; Bolivia vs. Venezuela y Perú vs. Colombia.

La jornada ocho, en tanto, tendrá los siguientes partidos: Colombia vs. Argentina; Paraguay vs. Brasil; Chile vs. Bolivia; Ecuador vs. Perú y Venezuela vs. Uruguay. (Sputnik)