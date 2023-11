Presidente de México califica de «autogol» el triunfo de Milei en Argentina

- Advertisement Article Top Ad -

Ciudad de México, 21 nov (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera como un «autogol» del electorado de Argentina el triunfo del candidato presidencial del partido La Libertad Avanza, de ultraderecha, en los comicios celebrados el domingo pasado.

«Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha no estoy de acuerdo, con los gobiernos racistas, clasistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo», dijo el jefe de Estado a periodistas.

Al mismo tiempo expresó su respeto por la decisión que tomó la mayoría del electorado argentino, que le dio 14,4 millones de sufragios a Milei, que le permitieron ganar con una ventaja de casi 3 millones de votos en el balotaje con el candidato oficialista, el peronista Sergio Massa.

«Respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano», zanjó el gobernante del país norteamericano en conferencia de prensa.

- Advertisment Article Inline Ad -

El diputado y economista ganó con 55,6 por ciento de los votos, frente al 44,3 por ciento que obtuvo el ministro de Economía, Sergio Massa.

IMPACTO EN LA CONTIENDA MEXICANA

López Obrador descartó que la derrota del peronismo argentino -al que manifiesta su abierto respaldo, en particular a su homólogo Alberto Fernández-, tenga algún impacto en la campaña electoral hacia las elecciones presidenciales de junio de 2024, que comienza esta semana en México.

«Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen a las minorías», comparó el líder mexicano.

El jefe del Ejecutivo federal -cuyo mandato sexenal termina en septiembre de 2024-, aplicó su enfoque bipolar del espectro político latinoamericano, en el que se coloca en el campo de las izquierdas gobernantes.

Los líderes de las derechas «son defensores del conservadurismo, los gobiernos de derecha son empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo», prosiguió el mandatario.

Consideró que el desenlace electoral es una decisión soberana de la ciudadanía argentina, que sin embargo no le ayudará mucho a resolver sus problemas.

«Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina, respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano», reiteró.

Finalmente, atribuyó la popularidad de Milei al poder económico que lo respalda.

«Con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico en todos lados, por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor, es muchísima la manipulación», apuntó.

No obstante descartó de plano una posible ruptura de relaciones con Buenos Aires.

«Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina, porque un país o una nación no es solo su Gobierno, es su pueblo fundamentalmente, y el pueblo de Argentina y el de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles», puntualizó.

Al mismo tiempo adelantó que terminan los años de coincidencias que mantuvo con el Gobierno argentino en la era peronista que termina.

Desde ahora «pintamos nuestra raya» con el nuevo Gobierno (…) «tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina, ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, y clasista, que favorecen a las minorías», anticipó.

El líder de ultraderecha propone la dolarización de la economía, anunció la privatización de los medios públicos y la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y que alineará su diplomacia con Washington.

Milei alcanzó más del 70 por ciento de votos en las provincias de Córdoba y Mendoza.

Con información de Agencia Sputnik