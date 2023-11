Feliciano López: «Djokovic es el mejor ejemplo para que los jóvenes entiendan que la Davis merece la pena»

- Advertisement Article Top Ad -

El director de las Finales de la Copa Davis, Feliciano López, agradece el compromiso del serbio Novak Djokovic con la competición y considera al número uno del mundo como «el mejor ejemplo» para dejar claro que «merece la pena» por su presencia, pese al calendario y el desgaste tras jugar las Finales de la ATP, esta semana en Málaga donde se decidirá el ganador de la ‘Ensaladera’, al tiempo que puso en valor el formato actual aunque «no satisface a todo el mundo».

«Esta competición merece mucho la pena y en eso estamos, en hacer entender a las nuevas generaciones actuales qué significa, qué emoción produce representar a tu país, ganarla y tenemos la suerte además de que Novak Djokovic es el mejor ejemplo», señaló Feliciano López a Europa Press durante el viaje en el que RENFE trasladó el trofeo de la Copa Davis desde Madrid hasta Málaga, donde este martes arranca la pelea final por el título.

El extenista recordó que el número uno del mundo «se cogió un avión después de ganar en Nueva York y vino a Valencia para representar a Serbia, a su país». «Y ahora viene tras las Finales de la ATP con toda la ilusión aquí a Málaga y volver a levantar esa ‘Ensaladera'», celebró.

Por ello, resaltó la «figura» del de Belgrado que «ayuda mucho a hacer entender a los jóvenes que no han tenido tampoco la suerte de vivir la Copa Davis como era antes o como es ahora» y que está «liderando un poco este momento que vive la competición para que las nuevas generaciones también entiendan que es la mejor que ha habido en el tiempo y proporciona emocionas que no se producen en ningún otro lado», subrayó.

‘Feli’ quiso dar valor a esta competición que «tiene un poco de todo». «Tanto la esencia histórica de la composición de ‘Home and Away’ donde cuando jugabas en tu país, con tu gente y elegías tú la superficie, que era algo muy bonito que la competición tenía, y se sigue manteniendo en la fase de clasificación de febrero, así como la segunda parte del formato en una sede única, que es un poco más la adaptación a los tiempos que vivimos», comentó.

‘Feli’ considera que la Davis está «en un buen momento». «Creo que este formato en general, aunque no satisface a todo el mundo, es bueno. El año que viene se va a jugar así otra vez porque creemos que hay que darle continuidad a las cosas, no se pueden cambiar tanto las cosas en tan poco tiempo. Pero estamos abiertos a seguir colaborando con jugadores y ATP para buscar el mejor posible», zanjó.

«EN EL 2019 TODO CAMBIÓ Y MUCHA GENTE ESTAMOS A FAVOR DE UNOS CAMBIOS»

De todos modos, el extenista admite que le encantaba el de antaño de una Davis en la que ha vivido «los mejores momentos» de su «vida deportiva». «Era increíble jugar tanto en España como fuera, porque jugar en un país donde todo el mundo iba en contra tuyo también es vivir unas emociones que no estás acostumbrado. Pero también soy consciente de que en el 2019 todo cambió, y mucha gente, incluido yo, estamos a favor de algunos cambios», advirtió.

«Lo que más me gusta de esta competición es que haya una pequeña división en las gradas. Un 50-50 evidentemente nunca va a ser, pero cuando hemos jugado finales en España había a lo mejor 4.000 argentinos, que podían hacer más ruido que 20.000 españoles. Que haya dos aficiones animando para mí es la esencia de la Davis», explicó Feliciano López sobre la importancia del aficionado en la Davis.

Otra de las peculiaridades de la competición es que no siempre los mejores jugadores del mundo están acompañados de compañeros que les permitan llegar a las fases finales del torneo, un hecho que hace que jugadores como Carlos Alcaraz, Stefanos Tsipsipas o Holger Rune no puedan estar en Málaga.

«Al final tienen la misma oportunidad que todos de jugar y de clasificarse. En el caso de Alcaraz, España desgraciadamente no está aquí porque en Valencia no fue suficientemente buena para poder clasificar. Esto es algo que pasaba antes, pasa ahora y seguirá pasando», expresó el director de las Finales.

«Tsipsipas no puede jugar aquí porque no clasifica porque en Grecia desgraciadamente solo está él, en Dinamarca solo está Holger… Tienen que entender que Federer, por ejemplo, estuvo millones de años jugando y, hasta que llegó Wawrinka, no tuvo la oportunidad de ganar», recordó.

Por otro lado, la falta de tenistas de la denominada ‘Next Gen’ en las Finales puede afectar a que el público joven ponga menos atención a la competición. «Evidentemente es importantísimo que las nuevas generaciones del tenis levanten la ‘Ensaladera’ o estén en las rondas finales, así como que los jóvenes están involucrados, pero dependemos de muchos factores», indicó.

Finalmente, el extenista y también director del Mutua Madrid Open, opinó sobre exigencia del calendario, que afecta en muchas ocasiones a la disponibilidad para jugar la Copa Davis. «Llevo muchos años en el mundo del tenis y siempre ha habido quejas con el calendario. Hay un problema principal y es que el tenis está muy fragmentado. Los cuatro ‘Grand Slam’ están ahí fijos, no se mueve ninguno, y al final en base a eso, se organiza todo lo demás», detalló.

«Se está trabajando y se intentan hacer muchas cosas. La idea de cara al futuro es intentar reducir al máximo el número de semanas. ¿Cómo? Ahí está el problema, hay muchas licencias, hay muchos torneos… De momento ha habido tres ATP 250 que van a desaparecer y se van a convertir en 500 en 2025. No es nada fácil buscar una solución que satisfaga a todos, pero se están haciendo muchas cosas y yo creo que en los próximos 7-8 años vamos a ver un calendario un poco más reducido en cuanto a número de semanas», sentenció.

Con información de Europa Press