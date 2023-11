Docuserie ‘La Gran Muralla con Ash Dykes’ revela lados menos conocidos de esta maravilla mundial

- Advertisement Article Top Ad -

En la serie documental recién estrenada en colaboración internacional La Gran Muralla con Ash Dykes, el aventurero y atleta extremo británico Ash Dykes reveló los lados menos conocidos pero incomparablemente más intrigantes de las grandes maravillas del mundo a través de su extraordinario viaje. La Gran Muralla submarina, la sección más antigua y peligrosa de la maravilla arquitectónica, junto con la vida silvestre cercana y los héroes anónimos que han estado custodiando las reliquias antiguas ocupan un lugar destacado en la serie documental.

Iniciada por el Centro de Comunicación Intercontinental de China, la serie documental de seis episodios fue producida conjuntamente por China, Reino Unido, Singapur y Países Bajos. Fue transmitido en horario de máxima audiencia por CCTV 9, el canal de documentales de la televisión estatal, durante seis días consecutivos y concluyó el viernes. Dykes señaló en las redes sociales que estaba muy entusiasmado con su emisión en China y agregó que pronto se anunciarían las fechas y los canales para que la serie se globalice.

‘Héroes de la vida real’

La serie, filmada durante más de 100 días, cubrió varias regiones de China. Narró la vibrante cultura y la ecología natural a lo largo de la Gran Muralla, presentando el majestuoso paisaje natural y cultural enriquecido de China. En la serie documental, Dyke guía a la audiencia a través de su intrincada estructura, orígenes, desarrollo y renacimiento moderno, al tiempo que resalta el profundo significado histórico y las connotaciones culturales detrás de esto.

Dykes entrevistó a más de 50 personas a lo largo de su viaje. Muchos de los entrevistados son agricultores que viven cerca de los sitios de la Gran Muralla y que también actúan como guardabosques e inspectores de seguridad de las secciones clave de la pared, detienen e informan comportamientos dañinos y ofrecen consejos sobre el trabajo de protección.

«Son héroes de la vida real y todos deberían ser conocidos… su compromiso y dedicación en la preservación del muro es impresionante y me siento honrado de haber podido echar un pequeño vistazo a sus vidas. Me encanta cómo también conocí a los jóvenes protectores, que renunciaron a la vida en la ciudad para estar aquí junto a la Gran Muralla, protegiéndola. No es una tarea apta para todos. Necesitas un espíritu fuerte y una conexión que corra profundamente por tus venas», dijo Dykes.

Durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-25), la construcción de parques culturales nacionales con temas que incluyen la Gran Muralla se ha incluido en los proyectos culturales del país. El 1 de diciembre se cumple el 17º aniversario de la regulación nacional de China sobre la protección de la Gran Muralla. Según el reglamento, se ha contratado a un número cada vez mayor de guardabosques para proteger este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El número superó los 6.000 en 2021 y, hasta ahora, solo el municipio de Beijing tiene casi 500 guardabosques.

«Los protectores de la Gran Muralla formaron una guardia de honor en nuestro viaje. Para mí, personalmente, la historia pasó de ser algo con un ángulo de aventura mucho mayor a algo con más corazón, mostrando otro lado que muchas personas no han tenido la oportunidad de conocer hasta ahora», dijo Simon Wise, el director australiano de la serie, al Global Times.

Organizaciones como la Fundación China para la Conservación del Patrimonio Cultural y la Fundación Benéfica Tencent también contribuyeron con su parte a la protección del tesoro nacional.

«Además de proporcionar financiación, nuestro equipo tardó cinco años en limpiar la hierba a lo largo de la sección Jiankou de la Gran Muralla. Al estudiar cada ladrillo de la sección de la Gran Muralla, logramos utilizar tecnología digital para restaurar la imagen de su original. «También hemos lanzado un miniprograma WeChat para que las personas realicen un recorrido virtual por la Gran Muralla, aprendan más sobre este símbolo cultural de nuestro país y lo dirijan hacia un futuro mejor», dijo Ma Yao en la serie.

«Se han aplicado cada vez más tecnologías a la protección de reliquias culturales como la Gran Muralla. Se utilizan tecnologías modernas, como imágenes satelitales y cámaras de vigilancia, para monitorear el estado de la Gran Muralla, lo que ayuda a identificar áreas que requieren atención y protección. Nuestra serie también espera que a través del trabajo, más personas conozcan los esfuerzos y el desarrollo de China en este campo», dijo Monica Huang, productora de la serie.

‘Esfuerzos increíbles’

Cuando Dykes recorrió en bicicleta diferentes secciones de la Gran Muralla en Beijing, conoció al ecologista británico Terry Townshend, que tenía una década de experiencia en observación de aves en Beijing. Mientras rastreaban la vida silvestre cerca de la Gran Muralla, Townshend compartió sus ideas sobre los esfuerzos y logros de China en protección ecológica.

«He visto cómo se ponen en práctica algunos esfuerzos increíbles y los lugareños realmente se han dado cuenta y están haciendo todo lo posible para ayudar a proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural. La Gran Muralla es un símbolo de que pueden suceder grandes cosas cuando un país trabaja como uno solo», comentó Dykes.

Wise estuvo de acuerdo con Dykes y señaló: «Una mejor comprensión de lo que es la Gran Muralla, no sólo algo hecho de ladrillos y mortero o tierra apisonada, sino un símbolo de lo que es posible si las personas pueden trabajar juntas; se pueden construir estructuras increíbles como esta. Espero que el público sienta de alguna manera que hemos creado una historia de amor moderna hacia la Gran Muralla, liderada por Dykes y apoyada en todo momento por la Gran Muralla y los protectores que la cuidan».

Wise dijo además: «Mi esperanza es que la serie pueda llegar a una audiencia lo más amplia posible, y que la gente de China disfrute viéndola y esté llena de orgullo. Para la audiencia occidental, espero que puedan ver partes de China tal vez no hayan aparecido antes, pero también pueden conectarse con las personas que Dykes conoce en el camino».

Con información de Pueblo en Línea