¡Qué alivio! Por fin se va. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. ¿Oyeron neoliberales, golpistas y odiadores? Entre una bruma de violencia, destrucción, hambre y desesperación, ante el grito angustiado de los desalojados de su Patria hacia el imperio, donde les espera una nueva versión de esclavitud, al fin se va el que convirtió la mentira en modelo de gobierno. Se va en medio de la defraudación de los pocos que creyeron en él, de los arribistas y trepadores, a los que no les llegó ni las sobras de los chanchullos oficiales. Se va tras el eco de los lambones de los medios pautados y de los comedidos que alquilaron su pluma y su espuma, quienes a la hora de la despedida ponen distancias con “el que sabemos” para no descomponer la nueva figura del acomodo. Así son los oportunistas: muerto el rey, ¡viva el rey!

Se va, dejando el pesado dogal de una deuda externa en la cifra imposible de los 80 mil millones de dólares y con un poste inaugurado oficialmente. Lo demás pura propaganda, como la de que han reducido la desnutrición infantil crónica precisamente en la provincia más pobre y violenta del país, donde mueren a diario y por decenas. Hasta escuela de sicarios dizque tienen. Pero para los banqueros las más altas utilidades en medio de la miseria colectiva. ¿Cómo lo hicieron?: encareciendo los servicios bancarios y lavando platita, cuyos rendimientos llegaron en 2022 a la escandalosa cifra de 3.500 millones de dólares, sin que nadie explique ni se inmuten los aludidos.

Dijo que deja un mejor país, ante la risotada nacional e internacional, desde donde nos descalifican como el más violento de la región, con ciudades marcadas en el mapamundi de peligrosas. La captura en Turquía de un jefe de la mafia albanesa que fue encerrado en el gobierno de Correa y liberado con informe favorable del agónico, demuestra la infiltración del crimen organizado. Pero ya puso su foto en el muro de los contrastes, donde Alfaro, Yerovi y Roldós se han de torcer en sus tumbas a causa de cierta clase de sujetos colgados a su mismo nivel… Según él, pasó a la historia. Judas, Hitler, Camargo también pasaron, pero al tacho, ¡qué caracho!

Arranca el nuevo período con la esperanza en una figura joven de la vieja política de la derecha oligárquica. Es la voluntad del pueblo; y nuestra posición democrática y transparente es darle gobernabilidad al nuevo gobierno en la Asamblea Nacional para los grandes temas nacionales, siempre y cuando no transgredan nuestras líneas rojas como la frontal negativa a ningún proceso de despojo o privatización de los bienes y recursos estratégicos del Estado ni de los servicios públicos. No buscamos repartos ni tronchas y mucho menos nos prestaríamos para el chantaje intimidatorio de los mentirosos y odiadores. Bien por la justicia constitucional que impidió una grosera violación de la Carta Magna con el trasnochado antojo de un retirado… por ahora de la Asamblea.

Saludamos a doña Luisa González, flamante Presidenta Nacional de la Revolución Ciudadana, pues su nominación es el reconocimiento a su brillante trayectoria militante que culminó con su candidatura presidencial, injustamente estafada por una conjura

mortal. Ya es nuestra precandidata para el 2025. Los del frente se “mueren de las iras”, porque avanzamos con paso firme a la recuperación de la Patria.

