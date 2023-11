La mortalidad por sarampión en el mundo aumentó un 43% en 2022, según la OMS

- Advertisement Article Top Ad -

Ginebra (Suiza), 17nov (Sputnik). – El número de muertos por sarampión en el mundo aumentó un 43 por ciento en 2022 frente al año 2021, particularmente por disminuir el nivel de vacunación, comunicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe que publicó.

«Después de disminuir durante varios años el nivel de inmunización contra el sarampión, los casos de esta enfermedad en 2022 aumentaron un 18 por ciento y la mortalidad en el mundo, un 43 por ciento en comparación con 2021», dice el documento.

De esta manera, señala la OMS, el número de posibles casos de sarampión alcanza 9 millones y lo casos de muerte, 136.000, principalmente entre los niños.

En 2022 unos 33 millones de niños no llegaron a vacunarse contra el sarampión: unos 22 millones de ellos no recibieron la primera dosis de vacuna y casi 11 millones no recibieron la segunda.

Según la OMS, de los 22 millones de niños que no recibieron la primera dosis de vacuna contra el sarampión en 2022, más de la mitad vive solamente en 10 países: Angola, Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, Madagascar, Nigeria, Pakistán y Filipinas.

