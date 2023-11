Candidato oficialista a presidencia argentina cierra campaña electoral con estudiantes

- Advertisement Article Top Ad -

Buenos Aires, 17 nov (Sputnik).- El aspirante presidencial de la coalición gobernante Unión por la Patria (peronista), Sergio Massa, visitó el jueves a los estudiantes del capitalino colegio público Carlos Pellegrini, en la conclusión de su campaña electoral de cara al balotage del próximo domingo, que lo enfrenta al ultraderechista Javier Milei.

«Haber elegido cerrar acá la campaña, con ustedes, también representa qué país queremos», sostuvo Massa, actual ministro de Economía, ante centenares de alumnos de enseñanza secundaria del centro educativo.

A tres días de las elecciones presidenciales que disputa con Milei, líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), el candidato oficialista reivindicó la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva en oposición a su contrincante, que propuso eliminar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación.

«No hay mayor libertad que ustedes puedan elegir donde estudian y no que tengan que andar mendigando un voucher o un cheque para ir a una u otra universidad», indicó Massa.

En su alocución ante los estudiantes que vitoreaban «Massa presidente», propuso asociar la tecnología y el conocimiento al proceso educativo.

En esa línea, el postulante de Unión por la Patria reivindicó «el derecho a que cada estudiante de una escuela pública tenga su notebook (ordenador), el derecho a la conectividad, la inversión en infraestructura tecnológica del sistema educativo, el acceso a quienes no pueden pagar».

AMBIENTE

A horas de que comience la veda electoral, Massa enfatizó que Argentina «no puede tener un presidente que niegue el cambio climático», en alusión a su rival en el balotaje, y lamentó que durante la campaña electoral el tema ambiental hubiera quedado de lado.

Tras ese planteamiento, el ministro y candidato prometió que el mismo día de su asunción, el 10 de diciembre, enviaría al Congreso un proyecto de ley que condena de tres a ocho años de prisión a los que contaminen recursos naturales.

«Quiero pedirles que cuando vean que hago algo bien me lo señalen, pero que cuando vean que hago algo mal o que no cumplo con algo me lo griten, se hagan valer, sentir», solicitó.

Casi al final de su disertación, Massa aseguró que el desafío más importante del país es que «frente a tanta anti política los argentinos vuelvan a creer».

En una campaña maratónica, el candidato oficialista visitó en los últimos días las provincias de Córdoba (centro), Santa Fe (centro-este), Misiones (noreste), Mendoza (centro-oeste) y Río Negro (sur), además de Buenos Aires, la más poblada del país.

En un clima de incertidumbre, más de 35 millones de argentinos han sido convocados para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina.

Con información de Agencia Sputnik