Sentencia sobre fondos covid abre agujero millonario en presupuesto alemán

Karlsruhe/Berlín, 16 nov (dpa) – El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó hoy que usar fondos destinados a paliar la crisis del coronavirus para combatir el cambio climático es inconstitucional, obligando al Gobierno a congelar temporalmente los proyectos previstos.

El ministro de Finanzas, Christian Lindner, aclaró que los préstamos para promover la eficiencia energética y las energías renovables en la construcción no se ven afectados por la sentencia, por lo que el año que viene fluirán las subvenciones para reemplazar los sistemas de calefacción por modelos más ecológicos.

El bloque conservador opositor de la CDU/CSU, que había presentado una demanda ante el Tribunal contra la enmienda al segundo presupuesto suplementario para 2021, señaló que la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales que gobierna en Alemania se enfrenta a un caos.

La decisión del más alto tribunal alemán se refiere al presupuesto de 2021. Debido a la situación de emergencia durante la pandemia, el Gobierno aumentó el presupuesto en 60.000 millones de euros (65.081 millones de dólares) mediante una autorización de crédito.

En estas situaciones extraordinarias, como las catástrofes naturales, es posible pedir préstamos a pesar del llamado freno de la deuda impuesto por la Ley Fundamental (Constitución).

Al final, sin embargo, el dinero no fue necesario para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias. Por ello, el Gobierno encabezado por el canciller Olaf Scholz quiso destinar los 60.000 millones de euros al llamado Fondo para el Clima y la Transformación y, con la aprobación de la Cámara Baja (Bundestag), reasignó el dinero con carácter retroactivo, pero no hasta 2022.

El Tribunal aclaró ahora que debe existir una conexión entre la situación de emergencia extraordinaria y las medidas financiadas. En la sentencia los jueces explicaron que, en principio, el Poder Legislativo tiene margen de maniobra, pero que, sin embargo, cuanto más dure la crisis, mayores serán los requisitos para justificar por qué determinadas medidas deben servir de solución.

La jueza Doris König agregó que, no obstante, esto no fue dejado suficientemente claro en este caso. La magistrada se refirió al uso reiterado de la posibilidad de recurrir a fondos de préstamo de emergencia y al hecho de que las autorizaciones de fondos inicialmente consideradas necesarias al final del ejercicio no se utilizaron para superar la crisis.

Además, el Tribunal indicó que el dinero que se asignó a un fondo especial como consecuencia de situaciones de emergencia solo puede utilizarse en el ejercicio para el que fueron previstos, por lo que el Parlamento también tendría que aprobar un proyecto suplementario antes de finales de año.

«Por lo tanto, es inadmisible seguir utilizando de forma ilimitada las autorizaciones de crédito para situaciones de emergencia en los ejercicios siguientes sin compensarlas con el ‘freno de la deuda’ y, al mismo tiempo, compensarlas como ‘deuda’ en el ejercicio 2021», afirmó el Tribunal.

El socialdemócrata Scholz declaró a su vez que la sentencia puede tener repercusiones en la práctica presupuestaria no solo a nivel federal, sino también en los estados federados, y señaló que los detalles se analizarán junto con el Bundestag. A su vez, el ministro de Economía, Robert Habeck, subrayó que se cumplirán todos los compromisos prometidos, entre ellos los incluidos en el Fondo para el Clima y la Transformación, la reducción de los costes de electricidad para los consumidores, el fomento del aislamiento de edificios para ahorrar energía, la movilidad eléctrica y la calefacción.

Scholz anunció que, a pesar de todo, mantendrá el calendario para el presupuesto federal de 2024 y que la reunión de la comisión de presupuestos prevista para este jueves se mantiene según lo planeado y el presupuesto se someterá entonces a votación.

En esta reunión, la comisión introducirá los últimos cambios en el presupuesto para 2024. El jueves por la tarde, a petición del grupo parlamentario conservador CDU/CSU, habrá un debate sobre la sentencia en el Bundestag.

Tras el veredicto, expertos se pronunciaron a favor de reformar el freno de la deuda. Friedrich Heinemann, del Centro Leibniz para la Investigación Económica Europea (ZEW), explicó: «Una reforma con nuevos segmentos de deuda claramente definidos sería un enfoque mejor que poner a prueba constantemente la zona gris constitucional del freno de la deuda».

Stefan Körzell, del Comité Ejecutivo de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), apuntó que la sentencia significa sobre todo una cosa: «Que el Gobierno debe suspender de nuevo el freno de la deuda, porque las consecuencias de la crisis energética están lejos de haber terminado».

Así lo exigieron también el presidente de la Federación Alemana para el Medio Ambiente y la Conservación de la Naturaleza (BUND), Olaf Bandt, junto con el director de la federación de instituciones sociales, Ulrich Schneider. «La sentencia del Tribunal Constitucional Federal significa que faltarán muchos miles de millones para proyectos climáticos esenciales y su configuración justa en el plano social».

A su vez, la asociación ecologista WWF explicó que la modernización y reestructuración de la sociedad y la economía es una tarea tan ingente que no puede llevarse a cabo con un fondo especial.

Martin Kaiser, de la organización Greenpeace, se quejó: «Ahora se vuelve en nuestra contra que el Gobierno (de coalición) haya querido pagar desde el principio la reestructuración climáticamente neutra de la economía con argucias financieras».

Con información de Agencia DPA