Rafa Nadal: «Ahora creo sinceramente que volveré a jugar»

- Advertisement Article Top Ad -

El tenista no sabe cuándo podrá regresar pero asegura ser «feliz» y estar satisfecho con su evolución

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) –

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que en este momento de su recuperación puede pensar en volver a jugar y a estar en las pistas de tenis y, pese a no saber con exactitud cuándo podrá tener lugar este regreso, piensa en que lo hará siendo lo suficientemente competitivo como para, por lo menos, tener ilusión y hacer que valga la pena el esfuerzo hecho desde que tuvo que hacer un parón.

«Si queréis algo nuevo que no os había dicho hasta ahora, pues no sabía si volvería a jugar al tenis algún día y ahora pues sinceramente creo que sí que volveré a jugar. Si será en un sitio o en otro pues aún no estoy preparado para contestarlo, pero estoy feliz de cómo van evolucionando las cosas», desveló a los medios tras la visita a la nueva Clínica Tenis Teknon del doctor Ángel Ruiz Cotorro.

- Advertisment Article Inline Ad -

«Intentar volver a jugar es lo que llevamos intentando hacer desde hace varios meses. Y digo a día de hoy, cosa que hace unas semanas no estaba en disposición de decir, que creo que los pasos adelante han sido grandes y positivos y bueno, yo confío en las siguientes semanas, fechas, poderos de decir algo más en concreto, pues a día de hoy no estoy en condición», añadió.

En este sentido, argumentó que «siempre» ha mantenido la «ilusión de volver». «Saber a qué nivel podré volver es otra cosa que es muy difícil de contestar. La ilusión de volver a jugar no la he perdido nunca. Estoy en ese momento de que las cosas parece que van por un buen camino y preveo y confío que las cosas sigan por el mismo camino dado lo que he visto en estas últimas semanas», aportó.

Eso sí, fue firme al negar que vaya a volver sí o sí en enero. «No hay nada de todo esto. Entiendo el interés de la noticia pero al final cuando esto suceda, o cuando yo sepa que vuelvo, lo diré yo. Cuando sepa lo que haré, seré el primero en deciros lo que sea», aseguró a los medios.

«Cuando sepa las cosas exactamente, no tengo ningún problema en decirlo y menos a estas alturas. Estoy bien, estoy entrenando y estoy feliz, al final estoy en una buena época de mi vida», se sinceró el manacorí.

Fue claro a la hora de cortar las apuestas sobre su vuelta a las pistas. «Si os digo que parece que voy a volver a jugar, de la última vez que estuve entre los medios, pues seguro que está más cerca, porque si no, mal vamos, ¿no? Ahora hasta donde esté de cerca, pues como os he dicho antes, si queréis que os diga cuándo voy a volver, no os lo voy a decir», reiteró.

Nadal está contento con poder ir subiendo el nivel de los entrenamientos. «Creo que la evolución parece que es buena», opinó un Nadal que no se marca ningún objetivo concreto para su vuelta pero que reconoció que le gustaría estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. «Faltan muchos meses, ya veremos», manifestó.

Lo malo es que, sin ser nada nuevo, el manacorí sabe que el dolor no va a desaparecer. «El dolor no va a desaparecer, creo que nunca. Pero bueno, al final, de las cosas cómo iban hace unos meses a cómo van ahora, creo que ha sido un paso adelante sin ninguna duda y ya es mucho», añadió.

De ahí que tenga clara una cosa; cuando vuelva, no lo hará para alcanzar al serbio Novak Djokovic en ‘Grand Slam’ ganados. «No estamos en esa tesitura. Creo que vivo una realidad muy distinta actualmente. Llevo un año sin jugar y, para mí, el éxito personal, que al final normalmente suele ser más potente que lo que es el éxito general, es mantener la ilusión de volver a jugar», manifestó.

«Después, las cosas nunca se saben. Intuyo que va a ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Pero bueno, si no tuviera la ilusión de intentar ser competitivo, pues probablemente no estaría haciendo todo lo que he hecho durante estos últimos meses, todo el esfuerzo que supone a la edad que tengo, y después de tener una carrera muy larga, que los años pesan», se sinceró el exnúmero 1 del mundo, de 37 años.

«La ilusión de volver a jugar la tengo y eso para mí ya es una satisfacción personal grande. No voy a ganar más ‘Grand Slam’ que Novak Djokovic; no va a ser el caso. Pero sí que me voy a dar la oportunidad de intentar volver a disfrutar», concluyó el ahora número 664 del ranking ATP.

Con información de Europa Press