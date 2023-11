Narco Files: la historia del Tren de Aragua y su expansión en la región

- Advertisement Article Top Ad -

La banda criminal Tren de Aragua ha ganado terreno en al menos media docena de países de América, inclusive en Estados Unidos. Más datos alrededor de estos criminales, que salieron de una cárcel venezolana se conocieron a través de Narco Files: el nuevo orden criminal, un proyecto colaborativo de investigación periodística, en el que participan medios de comunicación de 23 países, que examinaron miles de correos electrónicos filtrados de la Fiscalía General de Colombia.

El Occrp o en español el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción encabezó la investigación periodística, que en uno de sus capítulos muestra que el Tren de Aragua podría estar extendiéndose por Estados Unidos. Su Patrulla Fronteriza detuvo a 38 presuntos miembros del Tren de Aragua entre octubre de 2022 y 2023. Además, muchos de los migrantes que buscan refugio en ese país dicen que huyen de la violencia de esa pandilla.

Cristian Cortés ya tenía en mente salir de Colombia para escapar de la violencia de las pandillas que asolaba su vecindario cuando llegó a casa y encontró un volante amenazador metido debajo de la puerta de su apartamento.

«A aquellos que sean soplones les haremos estallar granadas en sus coches», decía. «Nadie estará seguro dentro de sus casas «, se lee en uno de los trabajos colgados en el sitio web del Occrp.

La advertencia había sido distribuida por Tren de Aragua, una pandilla que se ha extendido a media docena de países sudamericanos en los últimos años después de salir de una prisión venezolana alrededor de 2012. Dondequiera que ha aparecido, la pandilla ha traído secuestros, tráfico de drogas, trata de personas, asesinatos por contrato y extorsión junto con él.

El Tren de Aragua es sinónimo de violencia. Publica videos gráficos en las redes sociales que muestran a las víctimas mendigando antes de ser ejecutadas. Ahora, después de una disputa con la junta de administración del edificio local en el barrio de Bogotá donde vivía Cortés, los miembros de la pandilla amenazaban con envenenar el suministro de agua y prender fuego a los ascensores.

Cortés y 15 miembros de su familia decidieron huir.

“En Bogotá, cada vez que llegaba a mi barrio tenía que esconder todo –mi dinero, mi celular– porque me podían matar por eso”, dijo Cortés en una entrevista en una ciudad estadounidense, a la que pidió no revelar. ser revelado.

La banda Tren de Aragua ha ocupado primeras planas de medios de comunicación en español en los últimos años. Pero en comparación con otras pandillas transnacionales, como la MS-13 o el Cartel de Sinaloa, el grupo sigue siendo relativamente desconocido fuera de Sudamérica. Muchos aspectos de sus operaciones aún son poco comprendidos por los analistas y las autoridades.

Basándose en una filtración de documentos de la fiscalía colombiana, Occrp y sus socios han podido reconstruir un panorama que ofrece una nueva visión de las operaciones de la pandilla.

El informe muestra cómo el Tren de Aragua ha logrado enfrentarse cara a cara con grupos establecidos, obtener armamento pesado y expandirse fuera de su país de origen. La pandilla ha desatado una ola de terror en países como Chile, Colombia, Brasil y Perú, en ocasiones asociándose con otras pandillas notorias.

En Ecuador, las autoridades locales no pueden descartar la presencia del Tren de Aragua. La semana pasada, específicamente el 2 de noviembre, la Policía Nacional informó que en coordinación con su par de Colombia, se capturó a un cabecilla del Tren de Aragua: el venezolano Hernán David Landaeta, alias Satanás, quien se presentó como José Manuel Vera Sulbarán. Al parecer, desde hace más de dos meses vivía en Loja, en Ecuador. Antes habría estado en Guayaquil y Manabí. Fue entregado a las autoridades del país vecino.

El 6 de septiembre, la Policía de Colombia le pidió a la de Ecuador colaboración para ubicar a David Landaeta, alias Satanás, quien con 30 años de vida, tiene un historial delictivo extenso. Es integrante de la banda delincuencial Tren de Aragua. Era buscado por 190 países del mundo, con una circular azul de Interpol.

En Ecuador hay signos evidentes de que esa pandilla, Tren de Aragua, podría estar operando en nuestro territorio. Sus marcas son incremento de sicariato, secuestros extorsivos, asesinatos con armas de fuego por robo de celulares, extorsiones o vacunas en negocios e incluso en el transporte y escuelas. Además, las autoridades del SNAI han perdido el control de las cárceles y se han registrado masacres, en las que más de 500 privados de la libertad han perdido la vida.

Sin embargo, hasta el momento, ni la Policía Nacional ni la Fiscalía han presentado al país una investigación que muestre qué ocurre, de dónde viene esa violencia. Únicamente Juan Zapata, ministro del Interior, ha dicho que hace falta endurecer la Ley de Movilidad Humana y ha dado a entender que los ciudadanos extranjeros están incrementando el crimen en Ecuador.

Con esta investigación periodística, liderada por la Occrp y en asociación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se señala que los criminales que integran el Tren de Aragua:

“Usan violencia excesiva para demostrar su poder. El asesinato de quien traiciona o incumple órdenes es un ejemplo para los demás”, se lee en un informe policial que detalla la historia de la pandilla, incluido en el tesoro de documentos de la fiscalía colombiana.

En particular, el Tren de Aragua ha acumulado miseria entre los venezolanos que ya han huido por millones durante la última década para escapar de la agitación política, la corrupción y una crisis económica que ha desembocado en una crisis humanitaria.

Ahora hay señales de que algunos miembros del Tren de Aragua incluso se dirigen más al norte. La Patrulla Fronteriza de EE.UU. le dijo al socio de medios de Occrp, CNN español, que ha detenido a 38 presuntos miembros del Tren de Aragua en solo un año, entre octubre de 2022 y 2023. Al menos dos están siendo procesados ​​por presunta entrada ilegal a EE.UU.

¿Cuál es el origen de esta banda criminal Tren de Aragua?

El Tren de Aragua nació en prisión de Tocorón, en el estado Aragua, en el centro-norte de Venezuela, probablemente entre 2012 y 2013. Debido a la negligencia y la corrupción, las autoridades cedieron en gran medida el control de Tocorón a los prisioneros, quienes gobiernan la instalación a través de unidades conocidas como “pranatos”.

Con el paso de los años, Tocorón se convirtió en un centro del crimen internacional. En septiembre, Ceballos, el ministro del Interior de Venezuela, dijo a CNN español que las autoridades habían “desmantelado la dirección” del Tren de Aragua después de un operativo masivo para tomar el control de la prisión de Tocorón.

Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, un grupo de derechos humanos que monitorea las condiciones carcelarias en el país, dijo que las tácticas brutales de Tren de Aragua tienen sus raíces en las prácticas que la pandilla desarrolló dentro de Tocorón.

Describió los extremos que la pandilla usaría para extraer la “causa”, un impuesto a los prisioneros que les permitiera vivir. “La primera vez que no pagas, te disparan en la muñeca. Si no pagas por segunda vez, te disparan en el tobillo. El tercer impago es la pena de muerte”, afirmó Prado.

Ese tipo de brutalidad ha ayudado al Tren de Aragua a apoderarse de sectores ilícitos como la prostitución y el tráfico de drogas en varias ciudades de América del Sur.

Una joven le dijo a CNN español que miembros del Tren de Aragua la habían obligado a prostituirse en Colombia, quienes la ataron a una cama, la drogaron y la dejaron pasar hambre durante dos meses. Dijo que cinco hombres la violaron repetidamente y luego la obligaron a tener relaciones sexuales con clientes. Aunque sabía que había otras mujeres en habitaciones cercanas, sus únicos compañeros, dijo, “eran los ratones”.

Óscar Naranjo, ex vicepresidente colombiano y general de policía retirado que luchó contra el infame cartel de cocaína de Medellín de Pablo Escobar, dijo que el Tren de Aragua es “la organización más disruptiva de América Latina en la actualidad”.

Las tácticas de la pandilla recuerdan aquellos viejos tiempos – bolsas con partes de cuerpos desmembrados y cuerpos enterrados bajo cemento han aparecido en Colombia y Chile, por ejemplo – pero ahora los miembros pueden amplificar su terror aún más, utilizando las redes sociales.

En febrero de este año, un vídeo del asesinato de una trabajadora sexual trans llamada Rubi Ferrer sembró el miedo en la capital peruana de Lima. El video, tomado con un teléfono, muestra a Ferrer suplicando por su vida antes de que le disparen a quemarropa. La policía peruana atribuyó el asesinato al Tren de Aragua.

El asesinato de Ferrer y el de otra colega llamada Priscila Aguado fueron un mensaje, según Ángela Villón, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú.

En ese momento, dijo Villón, la pandilla estaba intentando tomar el control del sector en Lima y se había advertido a las trabajadoras sexuales que suspendieran sus actividades. La pandilla las estaba reemplazando con mujeres que huyeron de las condiciones en Venezuela, pero que eran desesperadamente pobres.

“Después de las amenazas vinieron las muertes –– los asesinatos de Rubí Ferrer y Priscila Aguado. En una semana mataron a seis mujeres”, dijo Villón, quien recibió en su teléfono el video del asesinato de Ferrer.

Villón dijo que alrededor de 18 de sus colegas recibieron disparos en los pies como advertencia para que dejaran de caminar por las calles. Según su organización, sólo en 2023 24 trabajadoras sexuales fueron secuestradas o asesinadas, mientras que otras 35 están desaparecidas.

Crímenes con ametralladoras y rifles

En 2021 estalló una ola de asesinatos en Boa Vista, capital del estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana. La Policía identificó una docena de asesinatos en un período de cinco meses, de marzo a agosto de 2021, todos se atribuyeron al Tren de Aragua.

Las víctimas: inmigrantes venezolanos, cuatro de ellos habían sido desmembrados. Los fiscales de Roraima dijeron que algunas víctimas podrían tener deudas de drogas y que los asesinatos tenían como objetivo “infundir miedo y terror” en la región.

Un documento obtenido de la Secretaría de Seguridad Pública de Roraima, que supervisa a la Policía del estado, dice que los miembros del Tren de Aragua están bien armados y utilizan ametralladoras y rifles.

En el documento, la secretaría del estado y la Policía civil y militar solicitan al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que proporcione “armamento y municiones proporcionadas para nivelar las condiciones de combate al crimen organizado en las zonas amazónicas del estado de Roraima”. .”

Tren de Aragua también usó armas pesadas en Colombia en 2021. Un informe de inteligencia del Ejército incluido en los documentos filtrados de la fiscalía colombiana dice que la pandilla usó “rifles de asalto y granadas de fragmentación” cuando se enfrentó con el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero conocido por su sigla en español ELN.

El área alrededor de la ciudad de Cúcuta se convirtió en lo que algunos lugareños llamaron una “zona de batalla” mientras los grupos luchaban por el control del cruce fronterizo de La Parada con Venezuela. Finalmente, señala el informe, el Tren de Aragua “impuso su poder de fuego, logrando consolidarse en el lugar como el máximo controlador de la economía ilegal”.

Los lujos del Tren de Aragua en la prisión

De acuerdo con las autoridades venezolanas, la dirección del Tren de Aragua fue supuestamente desmantelada cuando las fuerzas de seguridad allanaron la prisión de Tocorón en septiembre.

La pandilla había dirigido la prisión durante años, viviendo en el lujo del producto de sus crímenes. Los pandilleros tenían acceso a una piscina y a varios restaurantes dentro de las instalaciones, que al parecer también albergaban una discoteca, un campo de béisbol, un mercado y un ring de pelea de gallos, eso se señala en el informe de la Occrp.

Ceballos dijo a los periodistas que el operativo, en el que participaron miles de personas armadas, fue un “total éxito”.

Pero la periodista Ronna Risquez, autora de un libro reciente sobre Tren de Aragua, dijo a Occrp que si bien la redada habría sido un “duro golpe”, era poco probable que desbaratara completamente a la pandilla.

«Esto no significa el desmantelamiento de la organización», afirmó. “Los dirigentes del Tren de Aragua no han sido detenidos y no se sabe dónde están”. Eso preocupa a todos.

Se han emitido órdenes de arresto en Perú y Colombia contra Héctor Guerrero, conocido por su alias “Niño Guerrero”, quien según las autoridades dirigía el grupo desde la prisión de Tocorón. Su paradero actual es desconocido.

Y ahora, como sugiere la declaración de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, también hay señales de que la pandilla está comenzando a dirigirse más al norte.

Serán noticias desagradables para personas como Juan, un venezolano que llegó recientemente a Nueva York con su esposa y sus tres hijas. La familia huyó después de que el ex marido de su esposa, miembro del Tren de Aragua, dio la orden de matarlo.

Juan, de 28 años, que sólo usó su nombre por razones de seguridad, dijo que era demasiado arriesgado quedarse en Sudamérica, porque los pandilleros podrían haberlo encontrado fácilmente.

Tomado de Narco Files y del sitio web de la Occrp y Confirmado.net