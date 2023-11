El Alcalde de Quito avanza en el Metro y más obras, mientras un miembro del Cpccs lo denuncia por supuesta infracción electoral

- Advertisement Article Top Ad -

En la semana que termina, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, confirmó que el 1 de diciembre el Metro de Quito empezará a operar, a la que llamó la obra más importante de la ciudad y del país. También contó que terminaron la renegociación con el operador (Metro de Medellín y Transdev); se disminuyó en USD 9.8 millones el valor del contrato total, firmado por la administración anterior. Pero ahora, en medio de su gestión, tendrá que conseguir tiempo para enfrentar una denuncia por supuesta infracción electoral.

Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), anunció el viernes pasado, que en su calidad de ciudadanos, junto a Mónica Jaramillo, en cumplimiento con el artículo 95 de la Constitución, colocaron una denuncia por presunta infracción electoral en contra de Pabel Muñoz, alcalde de Quito. Guarderas señala que lo hizo en ejercicio del control social y lucha contra la corrupción. Argumenta que al ser un servidor público, en el ejercicio de sus funciones, no puede inducir al voto a favor de una tendencia política.

Ya en octubre, Guarderas adelantó que planeaba presentar esta denuncia por la participación de Pabel Muñoz en la campaña electoral de Luisa González. Muñoz ganó la Alcaldía de Quito con la lista 5, de la Revolución Ciudadana.

A mediados de octubre, consultado sobre el tema por la prensa, el alcalde Pabel Muñoz ya respondió: «Yo soy militante de una organización política (Revolución Ciudadana). Quieren que haga mi trabajo, que me tome una foto con quien no es parte de mi organización política. No me pidan eso. Yo soy hincha de la Liga y seguiré yendo a ese fútbol, así no les guste a algunos. Tengo una filiación política y llegué por una filiación política».

Entonces también lamentó que en la política ecuatoriana, se hayan acostumbrado a utilizar partidos de alquiler, camisetas de alquiler para llegar al poder. Y ratificó que se debe a una organización política y reiteró que no ha violentado en ningún momento el marco electoral. Muñoz fue activista durante la rebelión de los forajidos, que aglutinó el enojo popular frente a la gestión de Lucio Gutiérrez, siempre ha estado vinculado a la Revolución Ciudadana; empezó su carrera como funcionario público en el 2007.

Incluso durante la campaña electoral, a través de las cuentas de la Alcaldía de Quito, Pabel Muñoz, apareció hablando de reubicación y orden en el Centro Histórico, con comerciantes informales. Para muchos no fue políticamente correcto en ese momento, pero lo hizo en ejercicio de sus funciones como Alcalde.

Hasta este domingo 12 de noviembre, Pabel Muñoz no ha respondido de ninguna forma a la denuncia por supuesta infracción electoral.

Como en otras semanas, en esta ha estado trabajando. Así, Pabel Muñoz estuvo en la inauguración de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de El Palmar en Solanda, sur de Quito. Recordó que hasta diciembre serán 108 UPC.

Luego del anuncio de Guarderas, Muñoz ha recibido respaldo en redes sociales. Incluso quienes no son militantes de la RC5. Así Alfonso Harb, conocido como el Pocho Harb, quien dijo que está en desacuerdo con esa denuncia.

«Jamás he dado un voto por el correísmo al cual he combatido pero creo que ya se exagera y lo que necesitamos es cesar tanta pugna y que se trabaje en paz. En la única elección en donde no se puede inducir el voto por parte de dirigentes políticos es en la de miembros del CPCCS. Es una locura que en elecciones partidistas, se impida a los dirigentes políticos a dar su pronunciamiento. Lo que están impedidos es a usar bienes públicos o llevar a candidatos a inauguración de obras. El resto, son políticos, tienen todo el derecho a participar, sean correistas, socialcristianos, ADN, Construye, CREO, ID, etc.».

En estos días señaló que junto al aeropuerto se encuentra la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), con 200 hectáreas, que casi cinco años se quedó sin administrador, acéfala. «Hemos recibido de parte del Gobierno, la autorización para que la Empresa de Servicios Aeroportuarios del Municipio administre la ZEDE, por lo que se convierte en una obsesión que podamos impulsarla. Lo haremos con el Gobierno Provincial, ya tenemos más de 200 000 nuevas hectáreas de riego, que incrementa nuestra producción de rosas. Podemos tener un hub logístico».

Confirmado.net