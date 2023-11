Alemania aboga por no expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza

- Advertisement Article Top Ad -

Los palestinos no deben ser expulsados de la Franja de Gaza como consecuencia del conflicto armado palestino-israelí, declaró este miércoles la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.

«Los palestinos no deben ser expulsados de la Franja de Gaza. (…) No debe haber ocupación de la Franja de Gaza, sino que debe proporcionarse la mejor protección internacional posible. (…) No debe haber reducción territorial de la Franja de Gaza», dijo Baerbock tras la reunión ministerial del G7 celebrada en Tokio.

La ministra subrayó que tampoco debe provenir una amenaza terrorista para la seguridad de Israel desde la Franja de Gaza.

«No debe haber ninguna solución que eluda a los palestinos, y todo esto debe considerarse en el entendimiento de que en el futuro el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina tienen derecho a vivir finalmente en paz y seguridad», añadió Baerbock.

En este contexto, la titular de Exteriores alemana indicó que se necesitan algunas directrices para el futuro de la Franja de Gaza y para una solución del conflicto basada en el plan de dos Estados.

El 7 de octubre, Hamás lanzó miles de misiles desde la Franja de Gaza en un ataque sin precedentes y realizó una incursión armada en las zonas fronterizas del sur de Israel, por lo que el primer ministro del Estado judío, Benjamín Netanyahu, declaró que el país «está en guerra».

En respuesta al ataque sorpresa de Hamás, el Ejército israelí movilizó a 300.000 reservistas, lanzó varias oleadas de ataques aéreos y el 28 de octubre Netanyahu anunció que las tropas israelíes entraron en Gaza y procedieron a la segunda fase de la guerra para destruir la infraestructura de Hamás y recuperar a los rehenes.

Desde el 9 de octubre Israel mantiene el enclave palestino sin provisiones básicas, si bien el día 16 reinició el suministro de agua para el sur de Gaza, adonde se desplazan cientos de miles de civiles.

Numerosos países llamaron a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego, así como también se multiplican las voces a favor de una solución de dos Estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

Las hostilidades han causado hasta la fecha más de 1.400 muertos y casi 5.500 heridos en Israel, y más de 10.500 muertos, incluidos más de 4.000 menores de edad, y más de 26.400 heridos en la Franja de Gaza.

Con información de Agencia Sputnik