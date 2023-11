Una abuela lleva de excursión a visitantes con discapacidad visual, como ella

- Advertisement Article Top Ad -

Un grupo de 10 viajeros, formado en su mayoría por personas con discapacidad visual, visitó una exposición de crisantemos en una montaña en la municipalidad de Chongqing, al suroeste de China. Para disfrutar de la experiencia usaron la nariz y las manos; eso les permitió apreciar la vitalidad floreciente. La excursión fue organizada por Cai Meiqi, reseña la Agencia Xinhua.

Cai Meiqi hizo las veces de guía turística. Es una abuela, de 71 años, quien desde 2007 ha ayudado a más de 1 000 personas invidentes a viajar desde las altas montañas de Chongqing o la Gran Muralla en Beijing hasta las playas junto al mar en Tailandia.

«Sin Cai, nada de esto sucedería», afirma Li Daosheng, un masajista de 65 años que hizo su primer viaje en 2008. La propia Cai tiene discapacidad visual, ya que nació con un solo ojo.

Gracias a sus esfuerzos continuos, Cai Meiqi se convirtió en una doctora de medicina tradicional china. Tras jubilarse, empezó a trabajar como voluntaria para ayudar a las personas ciegas y además de aprender habilidades para ganar dinero, descubrió que muchas de estas personas expresaban un fuerte deseo de «ver» el mundo.

«Todavía recuerdo una escena en la que varios ciegos me rodearon y me pidieron ayuda para llevarlos a viajar. Me conmoví mucho y decidí ayudarlos», recuerda Cai Meiqi, quien ha organizado tours durante más de una década.

El compromiso de Cai Meiqi con sus compatriotas de China es digno de admiración. Una vez fue al aeropuerto siete veces para negociar asientos suficientes y precios más bajos. «Estaban tan asombrados. En el avión, probaron comida nueva y tocaron tazas y cuencos que no habían tocado antes. También saludaron el mar por primera vez», relata Cai al rememorar un viaje a Xiamen, una ciudad turística en la provincia oriental china de Fujian, en 2015.

Asimismo, destaca que para quienes carecen de la visión, esos recorridos son más que simples salidas. Para muchos, es el sueño de toda la vida hecho realidad. Con la intención de asistir a una excursión, Li, un fumador empedernido por 38 años, renunció a este hábito.

«Antes, la vida era aburrida para mí, así que fumar se convirtió en mi diversión. Sabiendo que había posibilidades de salir a viajar, inmediatamente dejé de fumar y ahorré dinero para el viaje», comenta. Li agrega que, aunque ellos no tienen la posibilidad de ver los paisajes, pueden sentir los diferentes caminos bajo sus pies, oler el aire de distintos lugares y escuchar el sonido de nuevos entornos.

Agencia Xinhua.