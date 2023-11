The Beatles revivieron con Now and Then

- Advertisement Article Top Ad -

Con Now and Then (Ahora y Entonces, en español), los legendarios The Beatles revivieron, para sus fanáticos. La inteligencia artificial permitió que puedan escuchar a John Lennon, asesinado en 1980.

Para la productora Apple Corp, el tema Now and Then es el último tema del grupo británico. La canción pudo ser reconstruida a partir de un demo de los años setenta, que fuera grabado por Lennon, junto a un piano.

Según BBC Mundo, Los Beatles le cantan a un amor que no especifican. Así se les escucha cantar: «Sé que es cierto, todo es por ti. / Y si lo logro, es gracias a ti. / Y de vez en cuando, si debemos volver a empezar, sabremos con certeza que te amo».

El demo original (grabación de prueba) circuló durante años en forma pirata y en varias ocasiones habían intentado reconstruir el tema. Pero no fue hasta el 2022, que Paul McCartney y Ringo Starr lograron terminarlo.

El cuarto miembro del grupo, George Harrison, también aparece pero en la melodía, a través de unas tonadas de guitarra que grabó en 1995.

Los fanáticos señalan que en Now and Then han podido escuchar otra vez a The Beatles así: canta un John Lennon, de 38 años; junto a Paul McCartney, de 81; toca un George Harrison, de 53; con Ringo Starr, de 83 años.

¿Cómo ocurrió el milagro para los Beatlemaníacos?

La pareja de Lennon, Yoko Ono, habría entregado sus grabaciones a Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. En 1995 ellos trabajaron en crear nuevas canciones partiendo de las canciones de Lennon. Así crearon Free As A Bird y Real Love, que presentaron los recopilatorios Anthology 1 y Anthology 2.

Pero nunca completaron Now And Then. «Era difícil escuchar el piano en la maqueta… Y la canción se quedó cogiendo polvo en un cajón», explicó McCartney, citado por El Mundo de España.

Con la tecnología que el equipo del director Peter Jackson utilizó para el documental The Beatles: Get Back, lanzado en 2021, logró aislar la voz de John Lennon. De este modo, Paul McCartney y Ringo Starr, los dos miembros de la banda que siguen vivos, terminaron el tema e hicieron el milagro para sus seguidores en todo el mundo.

