Paola Roldán busca que se despenalice la eutanasia en Ecuador

Totalmente vulnerable e increíblemente luchadora apareció desde una cama hospitalaria, instalada en medio de donde debería estar el comedor de su departamento de Tumbaco. Paola Roldán, de 42 años, es madre de un hijo de 5; y está muy enamorada de su esposo. Pero pide ejercer su derecho a tener una muerte digna. Abrió la discusión en Ecuador sobre la despenalización de la eutanasia.

La eutanasia implica poner fin a la vida de una persona, con una enfermedad sin perspectiva de cura. En países como España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda se permite la eutanasia. Y en otros países se permite algo parecido, conocido como suicidio asistido o muerte compasiva, como en Colombia, algunos lugares de Estados Unidos y Australia, Alemania y Suiza.

En Colombia, el 8 de enero de 2022, Martha Sepúlveda murió, dando paso a su deseo de acceder a la eutanasia. La mujer, que tenía 51 años, sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA). No se encontraba en estado terminal, por lo que no podía acceder al procedimiento en su país. Pero luchó, enfrentó una batalla judicial.

En Ecuador, la historia se hizo viral y ha empezado a debatirse sobre ella en las familias, luego de que la semana que termina, la quiteña Paola Roldán, compartiera su deseo de acceder a la eutanasia al medio de comunicación español, El País.

También Paola Roldán sufre esclerosis lateral amiotrófica (ELA), lo que la ha dejado totalmente dependiente de enfermeras y familiares, para actividades de la vida cotidiana como rascarse, lavarse los dientes, vestirse y comer. Depende además de un respirador.

Según Mayo Clinic, a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) también se la llama enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol al que se le diagnosticó esta enfermedad. La ELA comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o pierna, dificultad para tragar o para hablar. Llega un momento en que la ELA afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar. No hay cura para esta enfermedad mortal.

Paola Roldán asegura que en Ecuador aunque no sea legal la eutanasia, eso no significa que ya no esté ocurriendo, de forma clandestina. Ella no quiere irse de este mundo de esa forma, a escondidas. Y está dando esta pelea por ella y por más personas en su situación.

Farith Simon, profesor universitario, es uno de los tres abogados que impulsa esta causa. Contó que la Corte Constitucional admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Así inicia el debate sobre la despenalización de la eutanasia, con el gran objetivo de garantizar una muerte digna a quienes tengan enfermedades degenerativas, graves e incurables.

Otra vez un tema complejo está en manos de la Corte Constitucional. Ya ha ocurrido en otras causas importantes para garantizar más derechos como el matrimonio civil igualitario, en Ecuador.

Paola Roldán y los suyos esperan que la sociedad hable abiertamente sobre la eutanasia. Y que los jueces valoren lo que significa la vida y vivir a plenitud.

