El Papa Francisco participará en la Cumbre del Clima de Dubái, la primera a la que asiste durante su pontificado

El Papa Francisco participará del 1 al 3 de diciembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP 28, que se celebrará en Dubái. Será la primera vez que Francisco participe presencialmente en una Cumbre del Clima.

«Sí, voy a volar a Dubai. Creo que viajaré del 1 al 3 de diciembre. Me quedaré allí durante tres días», ha asegurado el Pontífice en una entrevista con la televisión pública italiana, RAI 1, según informa el portal oficial del Vaticano ‘Vatican News’.

Es la primera vez que el Papa Francisco acude a una Cumbre del Clima, aunque siempre ha enviado mensajes a los participantes, como el año pasado (COP27, en Egipto), cuando les pidió «valentía» y determinación» para cumplir «con el camino trazado por el acuerdo de París», que marcaba como objetivo limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los dos grados, preferiblemente a 1,5 grados centígrados.

Además, en 2021, Bergoglio explicó que le hubiera gustado estar presente en la Cumbre del Clima celebrada en Glasgow (COP26), pero no le fue posible. En todo caso, urgió a los participantes a buscar «respuestas eficaces a la crisis ecológica sin precedentes».

Por otro lado, en la entrevista con la RAI 1, el Papa ha mostrado su temor ante la «posibilidad» de que se produzca una escalada en el mundo del conflicto en Oriente Próximo aunque ha expresado su confianza en la «sabiduría humana».

«Eso sería el fin de muchas cosas y de muchas vidas. Creo que la sabiduría humana detiene estas cosas. Sí, existe una posibilidad, pero… y nos afecta esta guerra por lo que significa para Israel, Palestina, Tierra Santa, Jerusalén, pero también nos afecta Ucrania porque está cerca. Pero hay muchas otras guerras que no nos tocan: Kivu, Yemen, Myanmar con los rohingyas, que son mártires. El mundo está en guerra, pero la industria armamentística está detrás», ha advertido el Pontífice.

Habla todos los días con un cura de Gaza

El Papa ha revelado que habla por teléfono con los religiosos de Gaza todos los días. «El vicepárroco egipcio (de la parroquia católica de la ciudad de Gaza), el padre Yussuf, me llama todos los días y me dice: ‘Es terrible, lo último es que bombardearon el hospital. Pero nos respetan en la parroquia donde tenemos 563 personas, cristianos y también algunos musulmanes», ha señalado.

A su juicio, la «solución inteligente» sería la de «dos pueblos, dos Estados». «Pensemos en los Acuerdos de Oslo: dos estados separados y Jerusalén con un estatus especial», ha propuesto.

Francisco también ha advertido del antisemitismo que «desgraciadamente permanece escondido» y ha dicho que no siempre es suficiente con mencionar el Holocausto, «esos seis millones de asesinados, esclavizados». «Desgraciadamente, no ha terminado. No sé cómo explicarlo y no tengo una explicación, es un hecho que veo y no me gusta», ha subrayado.

Pide un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

Preguntado por la reacción de Ucrania ante las iniciativas de paz de la Santa Sede, Francisco ha señalado que el ucraniano es «un pueblo mártir» que «tuvo persecuciones en tiempos de Stalin, muy fuertes» por lo que ahora, cualquier cosa «les hace revivir eso». En este sentido, ha dicho que entiende al presidente ucraniano Volódimir Zelensky. «Lo entiendo, pero necesitamos paz. Deténganse un momento y busquen un acuerdo de paz», ha pedido.

También ha recordado que el segundo día de la guerra en Ucrania, fue a la embajada rusa y dijo que estaba dispuesto a ir a ver al presidente ruso, Vladimir Putin, si eso ayudaba. Desde ese momento, explica que mantuvo una buena conversación con la embajada rusa y que cuando presentaba prisioneros, iba allí y los liberaban.

Solidaridad con España para la acogida de migrantes

Por otro lado, el Papa se ha referido a la «crueldad de la migración» y ha pedido a Europa «solidaridad» con los cinco países que más migrantes acogen: «Chipre, Grecia, Malta, Italia y España». Además, ha pedido una política migratoria en cuatro pasos: acogerlos, acompañarlos, apoyarlos y permitirles trabajar.

Sobre el Sínodo y el tema de las parejas homosexuales, Francisco ha insistido en que la Iglesia acoge a «todos» sin preguntar cómo son y ha puntualizado que otra cosa es cuando hay organizaciones que quieren entrar. «El principio es este: la Iglesia acoge a todos los que pueden bautizarse. Las organizaciones no pueden bautizarse. Las personas sí», ha subrayado.

En cuanto a los abusos en la Iglesia Francisco ha destacado la valentía de Benedicto XVI para afrontar este problema y ha subrayado que el abuso, sea de conciencia o sexual, «no debe tolerarse».

Con información de Agencia Europa Press