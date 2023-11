Argentina: Candidato presidencial Javier Milei pierde el apoyo de 11 de sus legisladores electos

- Advertisement Article Top Ad -

Once parlamentarios electos en Argentina en la primera vuelta de las elecciones generales en representación de La Libertad Avanza (ultraderecha), partido que presenta al economista Javier Milei como candidato a presidente, se desvincularon del pacto electoral que su referente suscribió con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), con vistas a la segunda vuelta.

«Moral e ideológicamente es nuestro límite», expresaron este miércoles en un comunicado.

El texto, suscrito por cuatro legisladores nacionales, cuatro parlamentarios del Mercado Común del Sur (Mercosur) y tres parlamentarios provinciales que deben asumir su cargo, cuestiona el acuerdo político alcanzado por Milei, el exmandatario y la excandidata presidencial Patricia Bullrich, representante de la alianza opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), que quedó afuera de la carrera presidencial tras quedar en tercer lugar con 23,8 por ciento de los votos.

«Respetamos la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero no podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales», advirtieron en su carta.

- Advertisment Article Inline Ad -

Los firmantes cuestionaron el préstamo de 44.000 millones de dólares que recibió el país del Fondo Monetario Internacional (FMI) a pedido de Macri, en lo que constituyó «la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron».

Firmaron el texto la senadora nacional electa, Ivana Arrascaeta y los diputados nacionales electos, Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni y Gerardo González.

También los parlamentarios del Mercosur, Fabiana Martín, Fabricio Cascino, Mario Nallar y David Ocaña, y los legisladores provinciales Gladys Liliana Salinas, Carlos Alberto Damasco y Julia Esther Calleros Arrecous.

Un asesor económico del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, denunció esta semana en las redes sociales que había sido bloqueado por el equipo de campaña.

«Desde que soy asesor jamás he sido consultado en economía, me piden que no salga en los medios y me tengo que bancar las rarezas de los libertarios sobre preservativos pinchados, el Vaticano, privatizar los océanos y cosas de (el economista ultraliberal Murray) Rothbard», refirió en alusión a algunas propuestas que se formularon desde La Libertad Avanza.

Milei, que obtuvo en la primera vuelta del 22 de octubre el 29,9 por ciento de los votos, se enfrentará en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para el 19 de noviembre, con el candidato de la coalición peronista gobernante Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, que salió vencedor en los comicios con 36,6 por ciento de los sufragios.

El próximo presidente y los legisladores electos en el Congreso asumirán sus funciones el 10 de diciembre, cuando termina el mandato de la actual gestión que preside Alberto Fernández.

Con información de Agencia Sputnik