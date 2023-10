Matthew Perry, estrella de Friends, muere; vivió en una lucha contra las adicciones

- Advertisement Article Top Ad -

El sábado 28 de octubre del 2023 falleció Matthew Perry, quien fue mundialmente conocido por su personaje de Chandler Bing, en Friends, serie de televisión estadounidense, que se emitió entre 1994 y 2004. El actor fue encontrado ahogado, en su jacuzzi, en su mansión en Los Ángeles. Más allá de miles de mensajes lamentando la tragedia y compartiendo videos de sus interpretaciones, en redes sociales se volvió a hablar de adicciones al alcohol y a las drogas, con los que Perry luchó.

Matthew Perry tenía 54 años. Cinco días antes de su muerte compartió en Instagram una fotografía de él en el mismo jacuzzi de su casa, con auriculares. La acompañó con esta frase: «Oh, so warm water swirling around makes you feel good? I am Mattman», que en español es, así que el agua caliente arremolinándose hace sentir bien. Soy Mattman. Esto último en referencia, dicen sus seguidores, a que siempre quiso interpretar a Batman, como citan Infobae y La Vanguardia.

Hace un año, Matthew Perry presentó su libro autobiográfico llamado Amigos, amantes y aquello tan terrible. En el texto contó que había gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerse sobrio. También que había acudido a unas 6 000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y que ha estado en rehabilitación 15 veces. «He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”, se recordó en el Diario.es

En su biografía detalló que la primera copa se la tomó con 14 años y se convirtió en un viaje de no retorno. Cuando fue contratado para la serie Friends, aparentemente vivió una de sus mejores etapas. Disminuyeron las fiestas y las borracheras. Entre el piloto y el primer episodio de la serie de televisión adelgazó cuatro kilos y medio de la grasa que, según indica, había acumulado por el alcohol.

En su libro, Matthew Perry, conocido por su buen humor, sostiene que los adictos no son malas personas. «Solo estamos tratando de sentirnos mejor, pero tenemos una enfermedad«. Y por años tocó el tema de la salud mental y las adicciones.

En Ecuador, no solo quienes se rieron con sus ocurrencias en Friends le dedicaron mensajes en redes sociales. También profesionales que trabajan con personas adictas a las drogas. Matthew Perry, a los 49 años, sufrió mucho porque su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. Permaneció en coma durante dos semanas y pasó cinco meses en el hospital.

