Mecánico vendió el vehículo de un cliente y ahora es procesado por abuso de confianza

- Advertisement Article Top Ad -

A cualquiera le puede ocurrir. El 16 de mayo del 2023 Freddy Marcelo C. H. dejó su vehículo, en la mecánica de Víctor Alfonso C., para que se encargue de hacerle un chequeo. Pasó el tiempo y el propietario se preocupó porque ya necesitaba retirar su vehículo. Así que el 18 de julio fue al taller, ubicado en la vía Riobamba-Guano. Y no lo encontró.

De ese modo descubrió que había sido víctima de un delito. Víctor Alfonso C., dueño de la mecánica, habría vendido un vehículo propiedad de su cliente, según informó la Fiscalía General del Estado. Como es evidente, el perjudicado se desesperó y al no encontrar respuestas hizo la denuncia.

Luego de las investigaciones a cargo de la Fiscalía, se determinó que Víctor Alfonso C. vendió el vehículo en 13 500 dólares a una mujer en Cuenca. Utilizó todo ese dinero para pagar deudas personales.

Cuatro meses después de que Freddy Marcelo C. H. dejara el vehículo en la mecánica, finalmente pudo recuperarlo, con la participación de la Policía Nacional y la Fiscalía, que procesa al dueño del taller por el delito de abuso de confianza.

- Advertisment Article Inline Ad -

El delito abuso de confianza está tipificado en el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El castigo es una pena privativa de libertad de uno a tres años.

En la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal presentó las versiones del denunciante y de la persona que habrían comprado el vehículo, también las certificaciones bancarias y depósitos, la pericia de reconstrucción del lugar de los hechos, entre otras pruebas.

Cuando terminó la audiencia, el Juez que conoció la causa dictó presentaciones periódicas y prohibición de salir del país para Víctor Alfonso C.S. La instrucción fiscal será de noventa días.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos acudir a talleres mecánicos de propietarios que conozcan o que hayan sido recomendados por amigos o familiares. Además siempre pedir una factura o algún documento que certifique que dejan su vehículo en el lugar, con detalles del automotor como marca, modelo, etc.

Confirmado.net