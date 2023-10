Mamá, papá, ¿qué son los apagones?

- Advertisement Article Top Ad -

Varias generaciones, de niños y niñas nacidos a partir del 2010 en adelante, es decir de menos de 13 años, no saben y no entienden, ¿por qué en la era de la Inteligencia Artificial, de las vacunas que combatieron a la covid-19 y más adelantos, en Ecuador se debe usar velas y linternas, para enfrentar racionamientos eléctricos? ¿Apagones?, ¿qué es eso, mamá?, ¿qué es un apagón, papá?, preguntan inquietos, asustados y sin acostumbrarse a vivir tres y cuatro horas a oscuras, sin computadoras, sin teléfonos, sin cocina de inducción.

El jueves 26 de octubre del 2023, Fernando Santos, ministro de Energía de Ecuador, confirmó que el país volvía a enfrentar apagones o racionamientos del suministro eléctrico, a partir de ayer, viernes 27. Él argumentó que se vive la peor sequía en 50 años.

Sin embargo, expertos en el sector petrolero han señalado que los gobiernos de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno no han invertido en generación eléctrica. Ni siquiera en mantenimiento.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo del Ecuador (Antep) se solidarizó con los ecuatorianos y exigió al Gobierno de Lasso una política de generación interna de energía y no de compra externa. Irónicamente dijeron: «Bienvenidos a 1996».

También precisaron que desde hace más de un año han alertado sobre la gravedad de lo que ocurre con el sistema eléctrico nacional. Y la necesidad de que el Ministerio de Energía asuma su responsabilidad, interviniendo en la infraestructura para enfrentar el estiaje. «advertimos que de 1 800 mv instalados en el parque termoeléctrico nacional, solo 800 están operativos, por la intencional falta de mantenimiento, para privilegiar la compra de energía privada».

¿Apagones? Entre 2007 y 2017, Ecuador duplicó su capacidad de generación de electricidad, así:

*2007: 4070 MW

*2017: 8569 MW

¿Saben cuánto aumentamos entre 2020 y 2023? 100 MW, apenas 1%. Los apuntes son del científico Santiago Ron, quien en su cuenta de X (conocido como Twitter), aportó con datos, citando a Primicias.

El economista Gonzalo Criollo comentó: «Pasamos de exportar a comprar. Pasamos de exportar a cortar. Así de triste es esto», en referencia a que en la época de la Revolución Ciudadana se construyeron ocho hidroeléctricas. El Instituto Ideal también se refirió al tema.

En las casas, en estos días, los padres responden preguntas sobre los apagones y también hacen memoria. Les cuentan a sus hijos que hace muchos, muchos años atrás, al menos 30 años, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén hubo el mayor número de apagones, por el estiaje en la zona de Paute. La grave crisis energética ocurrió entre 1992-1993 y en 1995.

También han recordado que el expresidente Durán Ballén hizo que todos los ecuatorianos adelanten una hora sus relojes y así surgió la Hora de Sixto, para tratar de usar al máximo la luz solar y disminuir el consumo de energía. Parece película de terror, pero es como subirse a una máquina del tiempo y elegir regresar al pasado.

La asambleísta Viviana Veloz, quien coordina la bancada de la Revolución Ciudadana, comentó lo que piensa la mayoría de ecuatorianos: «Volvimos al Ecuador de los noventa. Es increíble como hemos retrocedido en este Gobierno ineficiente y corrupto de #GuillermoLasso. Vuelven los #apagones en el país. Nos dejan en ruinas y en tinieblas solo por favorecer los interés económicos de su círculo más cercano».

En Quito, los apagones van de 08:00 a 18:00, en diferentes horarios, de lunes a domingo. La Empresa Eléctrica Quito, pese a las críticas, ha indicado que a diario informará el cronograma con horas de cortes; esto dificulta la planificación de actividades como teletrabajo y organización de las familias en sus casas. En la Sierra y Amazonía los cortes diarios duran cuatro horas y en la Costa, tres horas diarias.

No solamente los correístas critican a este Gobierno. También analistas como José Alvear han sostenido que en febrero de 2023, la Cenace ya advirtió que venía un fenómeno de El Niño muy agresivo y que el estiaje tendría condiciones particulares.

En Radio Pichincha preguntó por qué si el Gobierno de Guillermo Lasso conocía de esta problemática, no hizo nada. Y aseguró que el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) pidió que se invirtieran USD 80 millones para el mantenimiento del parque de hidroeléctricas, pero no se le escuchó.

En general, en redes sociales, los ciudadanos están agobiados e indignados. Para colmo el ministro Santos Alvite, en una entrevista radial dijo que: «También vino la epidemia del covid, impensada, causó enormes daños. Así es la vida. Llena de accidentes, no se pudo prever la intensidad de esta crisis». Sin embargo, todas las voces expertas recuerdan que sí se anticipó lo que podría ocurrir en el sector eléctrico.

Mientras tanto, las niñas, niños y adolescentes de menos de 13 años aún no entienden por qué en lugar de caminar hacia adelante, en Ecuador, se retrocede. En hogares con cocinas de inducción, en donde no se ha visto un tanque de gas en años, por seguridad y porque así se prepara los alimentos en menor tiempo, los ciudadanos no saben qué harán.

