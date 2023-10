Cenace advirtió hace meses de los apagones y planteó medidas, pero no se concretaron

- Advertisement Article Top Ad -

El operador nacional de electricidad Cenace advirtió con meses de anticipación que podrían presentarse racionamientos o cortes de luz en el estiaje de 2023.

Cenace lo advirtió en el “Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado, para el período enero de 2023 a diciembre de 2024”, que fue remitido al Ministerio de Energía el 8 de febrero de 2023.

Una de las conclusiones de ese Plan indicaba que, en caso de sequía y de no cumplirse con cuatro hipótesis, el sistema eléctrico podría enfrentar un racionamiento de electricidad en algunos meses de la época de estiaje.

Para evitar ese escenario, según el Cenace, era necesario que se cumplan cinco hipótesis:

Recuperación del parque termoeléctrico.

Contar con la interconexión con Colombia Expansión de la generación.

Suministro continuo de combustibles.

Y la atención a los problemas de congestión en la red de transmisión.

El operador señaló que, del estudio realizado, “se evidenciaba la presencia de un elevado déficit energético en un escenario seco”.

Cenace dijo que el propósito del plan era “emitir alertas tempranas” para que las instituciones del sector eléctrico consideren “medidas tendientes a apalancar el abastecimiento de electricidad” en el estiaje previsto entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

Y esas alertas se hicieron, aunque han tardado en ponerse en marcha. Estas son:

Lenta recuperación del parque termoeléctrico

Frente a ese escenario, Cenace ya advertiría de la necesidad de recuperar el parque termoeléctrico.

Por ejemplo, decía que era necesario contar con Termoesmeraldas I, con 125 megavatios. Además, sugería la devolución de 42 megavatios a Termoesmeraldas II, que fueron transferidos a Petroecuador para la operación de la Refinería Esmeraldas.

Pero esas centrales termoeléctricas recién entrarán en operación el 30 de octubre, según informó el holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec). Ecuador cuenta con 1.754 megavatios de termoelectricidad instalados, pero no todo está operativo.

De acuerdo con datos de Cenace, de esa potencia solo está disponible 853 megavatios en lo que va de octubre. Los 901 megavatios restantes están en proceso de recuperación, en mantenimiento o están fuera de operación por estar obsoleto.

Contratación de nueva generación, en espera

Cenace también advirtió de la necesidad de contratar nueva generación eléctrica que funcione con Fuel Oil o residuo de petróleo.

Pero no se ha concretado. Hasta ahora, las empresas de distribución solo han hecho un estudio de mercado que identificó a tres posibles oferentes, pero no el concurso no se ha lanzado.

Termogas Machala, subutilizada

Otra recomendación de Cenace fue recuperar la operación de Termogas Machala, la termoeléctrica más grande del país, pero que hoy está subutilizada debido a la falta de gas natural.

«Se considera necesario gestionar la importación de 50 millones de pies cúbicos de gas natural al día, entre octubre 2023 y marzo 2024, para mitigar el riesgo de desabastecimiento de la demanda», apuntó el operador en enero de 2023.

Pero no se concretó, pese a los requerimientos que efectuó a Petroecuador el holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec). El Ministerio de Energía recién dispuso a Petroecuador que inicie la contratación urgente de ese combustible a inicios de octubre.

El tema se entrampó en la falta de infraestructura para la importación de gas natural. Petroecuador argumentaba que no podía realizar la importación de este combustible a través de las instalaciones del Campo Amistad, que produce gas natural.

Finalmente, según el gerente de Celec, Gonzalo Uquillas, dijo que la importación se hará a través de isotanques.

Con información de Primicias Ec